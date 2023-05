രാജസ്ഥാന്റെ വിജയച്ചിരിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം ആയുസ്സ്; തലകുനിച്ച് കളംവിട്ട് സഞ്ജു!

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ വിജയച്ചിരിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ– നോബോൾ!! അവസാന പന്തിൽ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഫലം മാറിമറിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്സിന് 4 വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശജയം. രാജസ്ഥാൻ പേസർ സന്ദീപ് ശർമയെറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഹൈദരാബാദിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 5 റൺസ്. സ്ട്രൈക്കിൽ അബ്ദുൽ സമദ്. സന്ദീപിന്റെ വൈഡ് യോർക്കർ ലോങ് ഓഫ് ബൗണ്ടറിക്കു മുകളിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിക്കാനുള്ള സമദിന്റെ ശ്രമം ജോസ് ബട്‌ലറുകളുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങി. രാജസ്ഥാൻ ക്യാംപിൽ വിജയാഹ്ലാദവും ഹൈദരാബാദ് ഡഗ്ഔട്ടിൽ നിരാശയും.

പക്ഷേ, സന്ദീപ് ഓവർ സ്റ്റെപ് ചെയ്തതായി തേഡ് അംപയറുടെ സന്ദേശം. പിന്നാലെ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ ഫ്രീ ഹിറ്റ് സിഗ്നൽ. കൈവെള്ളയിലെ വിജയം കൈവിട്ടുപോയതിന്റെ നിരാശയിൽ സന്ദീപിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പന്തും കൈവിട്ടു. സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് സമദിന്റെ സ്ലോഗ്. സൈറ്റ് സ്ക്രീനിനു മുകളിലൂടെ പന്ത് ഗാലറിയിൽ. സിക്സ്!! ഹൈദരാബാദിന് സീസണിലെ 4–ാം ജയം. രാജസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞ 6 മത്സരങ്ങളിൽ 5–ാം തോൽവി. തലകുനിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ കളംവിട്ടു.



ജോസ് ബട്‌ലർ (95), സഞ്ജു സാംസൺ (66), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (35) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സുകളുടെ ബലത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ കുറിച്ച കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ് അഭിഷേക് ശർമ (55), രാഹുൽ ത്രിപാഠി (47), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (7 പന്തിൽ 25) എന്നിവരുടെ കരുത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നത്. തോൽവി ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ച നിലയിൽ, 18–ാം ഓവറിൽ 22 റൺസ് നേടി ഹൈദരാബാദിനെ മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സാണ് കളിയിലെ താരം. സ്കോർ: രാജസ്ഥാൻ 2ന് 214, ഹൈദരാബാദ് 6ന് 217.

ഹൈദരാബാദിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച അബ്ദുൽ സമദിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഓടിയെത്തുന്ന സഹതാരം ഉമ്രാൻ മാലിക്. സമദിന്റെ പിന്നിൽ മാർക്കോ ജാൻസൻ.

തുടക്കംതൊട്ട് ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളാണ് പവർപ്ലേയിൽ രാജസ്ഥാന്റെ സ്കോറിങ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോയത്. ജയ്സ്വാളിനെ പുറത്താക്കിയ മാർകോ ജാൻസൻ ഹൈദരാബാദിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും മൂന്നാമനായി എത്തിയ സഞ്ജുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബട്‌ലർ കത്തിക്കയറി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 13.3 ഓവറിൽ 138 റൺസാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് അടിച്ചെടുത്തത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് അഭിഷേക് ശർമയും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി എത്തിയ അൻമോൽപ്രീത് സിങ്ങും (35) ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. മൂന്നാമനായി എത്തിയ രാഹുൽ ത്രിപാഠി റൺ നിരക്ക് താഴെപ്പോകാതെ കാത്തു. എന്നാൽ 4 ഓവറിൽ 29 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റർമാരെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി. മത്സരം സ്വന്തമാക്കി എന്നു രാജസ്ഥാൻ കരുതിയിരിക്കവെയായിരുന്നു ന്യൂസീലൻഡ് താരം ഫിലിപ്സിന്റെ വരവ്. കുൽദിപ് യാദവിന്റെ 18–ാം ഓവറിൽ ഫിലിപ്സ് അടിച്ച 3 സിക്സും ഒരു ഫോറും സഹിതം ഹൈദരാബാദ് നേടിയത് 24 റൺസ്.

