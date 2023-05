‘സഞ്ജു > ആർആർആർ’: ഹൈദരാബാദിന്റെ ട്രോൾ, വിവാദം; ട്വിറ്ററിലും രാജസ്ഥാന് ‘തോൽവി’

ജയ്പുർ∙ ഐപിഎലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനോട് കളിക്കളത്തിൽ അവിശ്വസനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനു തിരിച്ചടി. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽ ചെയ്ത ട്വീറ്റാണ് ടീമിനെ വെട്ടിലാക്കിയത്. ഒടുവിൽ ടീമിനു ഖേദം പ്രകടനവും നടത്തേണ്ടി വന്നു.

ഞായറാഴ്ച, ജയ്പുരിലെ സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ ആ ‘വിവാദ ട്വീറ്റ്’ വന്നത്. ‘എസ്‌‌എസ്‌എസ് (സ്‌കിപ്പർ സഞ്ജു സാംസൺ) ആർആർആർ സിനിമയേക്കാൾ വലുത്’ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ സഞ്ജുവിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതിനാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ സോഷ്യമീഡിയ ടീം തെലുങ്ക് സിനിമയായ എസ്‌.എസ്.രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ആർആർആർ’നെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്.

എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ട്വീറ്റിനെ പരിഹസിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായി സന്ദീപ് ശർമയുടെ അവസാന പന്തിന് അംപയർ നോ ബോൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് അവർ പങ്കുവച്ചത്. ഇതോടെ രാജസ്ഥാനെതിരെ ‘ട്രോൾ മഴ’യായി.

മാത്രമല്ല, രാജസ്ഥാൻ ടീം, ആർആർആർ സിനിമയെ അപമാനിച്ചെന്ന തരത്തിൽ കമന്റുകളും വന്നതോടെ ടീം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ‘‘ഈ സിനിമ ലോകമാകെ കണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കണം. പിഎസ്: എസ്എസ്എസ് & ആർആർആർ’’ എന്നായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ട്വീറ്റ്.

English Summary: 'SSS & RRR' - Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals indulge in hilarious banter on Twitter after final-ball thriller