ജയ്പുർ ∙ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ 95 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ജോസ് ബട്‌ലർ, ഹൈദരാബാദിന്റെ ടോപ് സ്കോററായ അഭിഷേക് ശർമ (55), 4 വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ....എന്നിട്ടും ഞായറാഴ്ച നടന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്– സൺറേസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ചായത് 7 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റർ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്. 3 സിക്സും ഒരു ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 25 റൺസ് നേടിയ ഇന്നിങ്സാണ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഫിലിപ്സിനെ കളിയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലെ നോബോളിലൂടെ ഫലം വട്ടംതിരിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 4 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിന്റെ ജയം. സ്കോർ: രാജസ്ഥാൻ– 20 ഓവറിൽ 2ന് 214. ഹൈദരാബാദ്–20 ഓവറിൽ 6ന് 217. ഇന്നിങ്സിന്റെ ദൈർഘ്യമല്ല, അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനമാണ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിർണായകമെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫിലിപ്സിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. 18–ാം ഓവറിൽ രാഹുൽ ത്രിപാഠിയുടെ (29 പന്തിൽ 47) നിർണായക വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രാജസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയപ്പോഴാണ് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുന്നത്.

നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ ഡബിളും രണ്ടാം പന്തിൽ സിംഗിളും. അവസാന 2 ഓവറിൽ 41 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ, ഹൈദരാബാദ് ആരാധകർ തോൽവി ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഫിലിപ്സിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം. കുൽദിപ് യാദവിനെതിരെ തുടർച്ചയായി 3 സിക്സും ഒരു ഫോറും. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഫിലിപ്സ് പുറത്തായെങ്കിലും അവസാന ഓവറിൽ 17 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വിജയലക്ഷ്യം താഴ്ന്നു.

രാജസ്ഥാനെതിരെ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ ബാറ്റിങ്. Photo: FB@GlennPhilips

സന്ദീപ് ശർമ എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ ആദ്യ 5 പന്തിൽ ഹൈദരാബാദിനു നേടാനായത് 12 റൺസ്. അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 5 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ നോബോൾ എറിഞ്ഞ് സന്ദീപ് വില്ലനായി. ഫ്രീ ഹിറ്റ് പന്തിൽ സിക്സർ പറത്തിയ അബ്ദുൽ സമദ് ഹൈദരാബാദിന് അവിശ്വസനീയ ജയം സമ്മാനിച്ചു.

English Summary: How Glen Phillips won player of the match award against Rajasthan Royals