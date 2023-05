ബാംഗ്ലൂരിൽ 45 മിനിറ്റ് ചർച്ച, കോലി-ഗംഭീർ തർക്കം കണ്ട താരങ്ങൾ ഞെട്ടി; പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കോലി?

ലക്നൗ∙ മേയ് ആദ്യവാരം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആർസിബി– ലക്നൗ മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോലിയും ലക്നൗ മെന്റർ ഗൗതം ഗംഭീറും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത്. മുൻപ് ലക്നൗ ടീം ബെംഗളൂരു സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഗംഭീറും വിരാട് കോലിയും 45 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചെന്നും, ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇരുവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ തർക്കിക്കുന്നതുകണ്ട് ലക്നൗ താരങ്ങള്‍വരെ ‘ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും’ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഏപ്രിൽ 10 ന് എവേ മത്സരം കളിക്കുന്നതിനായി ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് താരങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ലക്നൗ മെന്റർ ഗൗതം ഗംഭീറും അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് വിജയ് ദഹിയയും ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റനോട് 45 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു. മൂന്നു പേരും സംസാരത്തിനു ശേഷം സന്തോഷത്തോടെയാണു പിരിഞ്ഞതെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. പിന്നീടു മേയ് ഒന്നിനു ലക്നൗവിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിൽവച്ച് കോലിയും ഗംഭീറും തർക്കിക്കുന്നതുകണ്ട ലക്നൗ ടീമംഗങ്ങള്‍ക്കു വിശ്വസിക്കാനായില്ല.

മേയ് ഒന്നിലെ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലി ലക്നൗ താരങ്ങളോടു മോശമായി പെരുമാറിയതാണ് ഗംഭീറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണു വിവരം. ലക്നൗ താരം കൈൽ മേയർസ് പുറത്തായപ്പോൾ കോലി പരിഹസിച്ചെന്നും, പിന്നീട് നവീൻ ഉൾ ഹഖിനെ ഷൂസിന്റെ അടിയിലെ പുല്ല് എടുത്തുകാട്ടി കോലി അപമാനിച്ചെന്നും ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ഞാനാരെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലെന്ന്’ കോലി നവീനോടു പറഞ്ഞത്രെ. നവീന്റെ തലയ്ക്കു നേരെ പന്തെറിയാൻ കോലി സിറാജിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ കോലി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറാജിനോടു ബൗൺസർ എറിയാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണു കോലിയുടെ നിലപാട്. നവീൻ ഉൾ ഹഖിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കോലി ലക്നൗ മാനേജ്മെന്റിനെ പരാതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ താരങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ലക്നൗ താരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ നിലപാട്.

