ഡെത്ത് ഓവറിൽ‌ പഞ്ചാബിനെ ചാരമാക്കി റസ്സലും റിങ്കുവും, വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ബോൾ ത്രില്ലർ വിജയം

കൊൽക്കത്ത ∙ ആന്ദ്രെ റസലും (23 പന്തിൽ 42) റിങ്കു സിങ്ങും (10 പന്തിൽ 21 നോട്ടൗട്ട്) ഡെത്ത് ഓവറിൽ ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ പഞ്ചാബിന്റെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ ചാരമായി. പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഉയർത്തിയ 180 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അവസാന പന്തിൽ മറികടന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് 5 വിക്കറ്റ് ജയം.

അവസാന 4 ഓവറിൽ 51 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച റസലും റിങ്കുവും ചേർന്ന് വിജയലക്ഷ്യം 6 പന്തിൽ 6 റൺസാക്കി കുറച്ചു. എന്നാൽ ഇരുപതാം ഓവറിലെ ആദ്യ 5 പന്തിൽ 4 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത അർഷ്‌ദീപ് സിങ് മത്സരം വീണ്ടും ആവേശകരമാക്കി. ഒടുവിൽ ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന അവസാന പന്തിൽ ഫോർ നേടി റിങ്കു സിങ് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയമുറപ്പിച്ചു. സ്കോർ: പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ 7ന് 179. കൊൽക്കത്ത 20 ഓവറിൽ 5ന് 182.

ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാന്റെ അർധ സെഞ്ചറിയിലൂടെ (47 പന്തിൽ 57) മികച്ച സ്കോറുയർത്തിയ പഞ്ചാബിന് കൊൽക്കത്ത മറുപടി നൽകിയത് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനിലൂടെയാണ്. 38 പന്തിൽ 51 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ നിതീഷ് റാണയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഓപ്പൺ ജയ്സൻ റോയി (24 പന്തിൽ 38) നൽകിയ മികച്ച തുടക്കത്തിനുശേഷം മധ്യ ഓവറുകളിൽ സ്കോറുയർത്തിയത് റാണയായിരുന്നു. 16–ാം ഓവറിൽ റാണ പുറത്തായശേഷമായിരുന്നു റസലിന്റെ വെടിക്കെട്ട്.

നേരത്തേ, സീസണിലെ മൂന്നാം അർധ സെഞ്ചറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ കപ്പിത്താനായപ്പോൾ അടിക്കടിയുണ്ടായ വിക്കറ്റു വീഴ്ചയിലും ഉലയാതെ പഞ്ചാബ് പിടിച്ചുനിന്നു. രണ്ടാം ഓവറിൽ പ്രഭ്സിമ്രൻ സിങ് (12), അഞ്ചാം ഓവറിൽ ഭാനുക രാജപക്സെ (0), ആറാം ഓവറിൽ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ (15), എന്നിങ്ങനെ പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ‌ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും 58 റൺസ് നേടിയ പഞ്ചാബ് ബാറ്റർമാർ റൺറേറ്റ് താഴാതെ കാത്തു.

ഒരറ്റത്തു നിലയുറപ്പിച്ച ധവാന് പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് നാലാമനായി എത്തിയ ജിതേഷ് ശർമയ്ക്ക് (18 പന്തിൽ 21) മാത്രമാണ്. 18 ഓവറിൽ 7ന് 143 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന പ‍ഞ്ചാബിന് പൊരുതാവുന്ന സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത് ഷാരൂഖ് ഖാനും (8 പന്തിൽ 21) ഹർപ്രീത് ബൗറും (9 പന്തിൽ 17 നോട്ടൗട്ട്) ചേർന്നുള്ള എട്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അവസാന 2 ഓവറിൽ 36 റൺസാണ് ഇവർ ചേർന്നു നേടിയത്.

