ഞാൻ പുറത്താകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും; ഫാൻസിന് ധോണിയെ മതിയെന്ന് രവീന്ദ്ര ജഡേജ

ചെന്നൈ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി നേരത്തേ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് തനിക്കു താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. അതിനു ജ‍ഡേജ പറഞ്ഞ കാരണമാണു വിചിത്രം. നേരത്തേ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയാൽ താൻ വേഗം പുറത്താകാൻ സ്വന്തം ആരാധകർ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ജഡേജയുടെ ന്യായീകരണം. തനിക്കു ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന ധോണിയുടെ ബാറ്റിങ് കാണാനാണ് ചെന്നൈ ഫാൻസിനു താൽപര്യമെന്നും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ വിജയത്തിനു ശേഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജഡേജ, ബാറ്റിങ്ങിൽ 16 പന്തുകളിൽനിന്ന് 21 റൺസെടുത്തിരുന്നു. നാല് ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ താരം 19 റൺസ് മാത്രമാണു വഴങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ പ്ലേയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് അവാർഡും ജഡേജയ്ക്കായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് നേരത്തേ ഇറങ്ങുമോയെന്ന് അവതാരകനായ മുരളി കാർത്തിക്ക് ചെന്നൈയുടെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ജഡേജയോടു ചോദിച്ചിരുന്നു.

‘‘ഞാൻ ഗാലറിയിൽനിന്ന് മഹിഭായ് ചാന്റുകൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഞാന്‍ നേരത്തേ ബാറ്റു ചെയ്യാനെത്തിയാൽ പുറത്താകാൻ വേണ്ടി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കും. ടീം വിജയിച്ചാൽ അതു തന്നെയാണ് എന്റെയും സന്തോഷം.’’– രവീന്ദ്ര ജഡേജ പ്രതികരിച്ചു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി എട്ടാം നമ്പരില്‍ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്ന ജഡേജ ഇതുവരെ 113 റൺസാണ് ഈ സീസണില്‍ നേടിയത്.

English Summary: Jadeja On Why Isn't Keen To Bat Higher For CSK