കോലി, രാഹുൽ മോഡൽ; കളി തോറ്റാൽ പഴി; ട്വന്റി20യിൽ ആങ്കർ റോൾ എന്തിന്?

ആങ്കർ റോളുകൾ ട്വന്റി20യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലഹരണപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലിഷ് ടീമിലെ ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റായ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റനാണ്. പഞ്ചാബ് കിങ്സിലെ തന്റെ റോളിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ പ്രതികരണം. ലിവിങ്സ്റ്റന് മുൻപും ട്വന്റി20യിലെ ആങ്കർ റോളിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പല മുൻ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ദയനീയ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു ആങ്കർ റോൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഐപിഎലിൽ വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴികേട്ടത് കോലിയുടെ (46 പന്തിൽ 55 റൺസ്) ഇന്നിങ്സായിരുന്നു. സീസണിൽ ഇതാദ്യമായല്ല മോശം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിന്റെ പേരിൽ കോലി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും കോലിയുൾപ്പെടെ ആങ്കർ റോൾ കളിക്കുന്ന ബാറ്റർമാർ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ആവശ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.

∙ ആങ്കറുടെ ആവശ്യം

ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറക്കുറെ ആദ്യാവസാനം വരെ കളിച്ച്, ഒരു എൻഡ് വിക്കറ്റു പോകാതെ ഭദ്രമാക്കി നിർത്തി മത്സരം ജയിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്റർമാരെയാണ് പൊതുവേ ആങ്കർ ആയി കണക്കാക്കുന്നത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലാണ് ആങ്കർ റോൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്നു നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ടീമിനെ കൂട്ടത്തകർച്ചയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുക, മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺ നിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി നിർത്തുക, അവസാന ഓവറുകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനിഷർ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങി ആങ്കറുടെ പണികൾ നീളുന്നു. എന്നാൽ ട്വന്റി20യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെയുള്ള 20 ഓവറിൽ ഇത്തരമൊരു ആങ്കർ റോളിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും തുടക്കം മുതൽ പവർ ഹിറ്റിങ്ങാണ് വേണ്ടതെന്നും റിക്കി പോണ്ടിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങൾ പറയുന്നു.

∙ കോലിയും രാഹുലും

ട്വന്റി20യിൽ ആങ്കർ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച് മെല്ലെപ്പോക്കിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവുമധികം പഴികേട്ട രണ്ടുപേർ വിരാട് കോലിയും കെ.എൽ.രാഹുലുമായിരിക്കും. ഈ സീസണിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 42 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 420 റൺസാണ് കോലി നേടിയത്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ആവട്ടെ 135.16. 157.72 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ കളിക്കുന്ന സഹ ഓപ്പണർ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയുടെ ഇന്നിങ്സുകളാണ് പലപ്പോഴും മെല്ലെപ്പോക്കിന്റെ പേരിലുള്ള വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് കോലിയെ രക്ഷിക്കുന്നത്.

കെ.എൽ.രാഹുലും ഏറക്കുറെ കോലിയുടെ അതേ രീതിയിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീസണിൽ 274 റൺസ് നേടിയ രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 113.22 ആണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ കോലിക്ക് രക്ഷകൻ ഫാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൻഡീസ് താരം കൈൽ മയേഴ്സിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സുകളാണ് ലക്നൗ ടീമിന് ഭേദപ്പെട്ട പവർപ്ലേ സ്കോറുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

English Summary : Anchor role is again a topic of discussion in Twenty20 cricket