കോലി സെഞ്ചറിയടിച്ചപ്പോൾ കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തി; ഏറെ സ്പെഷലെന്ന് സമാന്ത

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയോടുള്ള ആരാധനയെക്കുറിച്ചു തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ താരം സമാന്ത പ്രഭു. വിരാട് കോലി എന്നും തന്റെ പ്രചോദനമായിരുന്നെന്ന് സമാന്ത ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘‘ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിരാടിന് ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ തോതിൽ വിമർശനവും നേരിടേണ്ടിവന്നു. തുടർന്ന് വമ്പനൊരു സെഞ്ചറിയുമായി കോലി തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.’’– സമാന്ത പറഞ്ഞു.

‘‘കോലിയുടെ 71–ാം സെഞ്ചറി എനിക്കു വളരെ സ്പെഷലാണ്. വിരാട് കോലി തന്നെ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. കോലി സെഞ്ചറിയടിച്ച ദിവസം ഞാൻ കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളമെത്തി.’’– സമാന്ത വ്യക്തമാക്കി. മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമായതെന്നും സമാന്ത അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

ആയിരത്തിലേറെ ദിവസങ്ങളുടെ സെഞ്ചറി ക്ഷാമത്തിനു വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയാണ് വിരാട് കോലി കരിയറിലെ 71–ാം സെഞ്ചറി നേടിയത്. 2022 ഏഷ്യാകപ്പിലായിരുന്നു കോലിയുടെ സെഞ്ചറി നേട്ടം. 2022 ജൂലൈ– ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിശ്രമമെടുത്ത ശേഷമാണു കോലി അതിഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. സെഞ്ചറി നേടിയ ശേഷം ഭാര്യ അനുഷ്ക ശര്‍മയോടു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണു താൻ സംസാരിച്ചതെന്നു കോലി അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

