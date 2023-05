ഷമിയെ സിക്സര്‍ പറത്തിയ പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ; ഞെട്ടി ശാസ്ത്രി,പീറ്റേഴ്സൻ, മഞ്ജരേക്കർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം വീണു കിട്ടിയ അവസരം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ മലയാളി ബാറ്റർ വിഷ്ണു വിനോദ്. മുബൈയുടെ വിശ്വസ്തനായ യുവതാരം തിലക് വർമ പരുക്കേറ്റു പുറത്തിരുന്നതോടെയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ വിഷ്ണു വിനോദിന് കളിക്കാൻ അവസരം ഒരുങ്ങിയത്. അഞ്ചാമനായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ വിഷ്ണു 20 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 30 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബൗണ്ടറി കടത്തിയത് രണ്ട് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും.

മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 88 റൺസെന്ന നിലയിൽ മുംബൈ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴായിരുന്നു വിഷ്ണു ക്രീസിലെത്തിയത്. വമ്പനടികളുമായി തകർ‌ത്തുകളിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം വിഷ്ണുവും ചേർന്നതോടെ മുംബൈയുടെ സ്കോർ അനായാസം ഉയർന്നു. മുഹമ്മദ് ഷമിയെ വിഷ്ണു വിനോദ് സിക്സ് പറത്തിയതോടെ ആരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നായി ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടേയും ആരാധകരുടേയും ചോദ്യം. വിഷ്ണുവിന്റെ ‘റേഞ്ച്’ അറിയാൻ നിരവധി പേരാണ് ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചത്.

സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം 65 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് വിഷ്ണു വിനോദ് ഗുജറാത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിയത്. മോഹിത് ശർമയെറിഞ്ഞ 16–ാം ഓവറിൽ ബൗണ്ടറിക്കു ശ്രമിച്ച വിഷ്ണു, അഭിനവ് മനോഹർ ക്യാച്ചെടുത്താണു പുറത്തായത്. മുൻപ് 2017ലാണ് വിഷ്ണു ഐപിഎല്ലിൽ അവസാനം കളിച്ചത്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി മൂന്നു കളികള്‍ വിഷ്ണു കളിച്ചു.

പിന്നീട് ലേലത്തിൽ ആരും വാങ്ങിയില്ല. മൂന്ന് വർഷം ഐപിഎല്‍ കളിച്ചില്ല. രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമുകളുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും ബെഞ്ചിലായിരുന്നു സ്ഥാനം. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിനായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയ താരത്തിന് ആറു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ് വീണ്ടുമൊരു ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയത്.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ 29 വയസ്സുകാരന്‍ 2014ലാണ് കേരളത്തിനായി അരങ്ങേറിയത്. ലിസ്റ്റ് എയിലും ട്വന്റി20യിലും തിളങ്ങിയ താരം 2016 ഓടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും സജീവമായി. കേരളത്തിനായി ഓപ്പണറായും മധ്യനിരയിലും തിളങ്ങി. ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ ട്വന്റി20 കപ്പിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച വിഷ്ണു 186 റണ്‍സ് നേടിയിരുന്നു. 47 പന്തിൽ 91 റൺസെടുത്തു തിളങ്ങി. ഗുജറാത്ത് താരം മുഹമ്മദ് ഷമിയെ വിഷ്ണു കവറിലൂടെ സിക്സ് പറത്തിയപ്പോൾ, ഞെട്ടിയവരിൽ കമന്ററി ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ, കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ, രവി ശാസ്ത്രി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടും.

English Summary: MI Batter From Kerala Who Made Commentators Jump In Their Seats With Stunning Strokeplay