‘എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല’: തലതാഴ്ത്തി, നിരാശയോടെ സഞ്ജു; രാജസ്ഥാന് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ

ജയ്പുർ∙ എതിരാളികൾ ആർസിബി ആണെങ്കിൽ ആർആറിന് അതത്ര നല്ല രാശിയല്ല! ക്രിക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പല വിശ്വാസങ്ങളും പറച്ചിലുകളുമുണ്ടെങ്കിലും മേൽ പറഞ്ഞതിന് കണക്കുകളുടെ പിൻബലം കൂടിയുണ്ട്. ഐപിഎൽ പതിനാറാം സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനായി ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, സ്വന്തം കാണികൾക്കു മുന്നിൽ ദയനീയമായി തോൽക്കുന്നതിനാണ് ജയ്പുരിലെ സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. എതിരാളികളാകട്ടെ, വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടുന്ന റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും.

ഇതാദ്യമായല്ല, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ആർസിബിക്കു മുന്നിൽ അടിതെറ്റുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് 28 മത്സരങ്ങളിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ 14 മത്സരങ്ങളിലും ജയം ബാംഗ്ലൂരിനൊപ്പമായിരുന്നു. 12 തവണ രാജസ്ഥാൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഫലമില്ല. 2020 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ആറു മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും വിജയിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഈ സീസണിൽ ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ജയം ബാംഗ്ലൂരിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും നാണക്കേടിന്റെ പല റെക്കോർഡുകളും രാജസ്ഥാൻ വഴങ്ങിയത് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെയാണ്.

∙ എസ്എംഎസിൽ തലതാഴ്ത്തി സഞ്ജു

രാജസ്ഥാൻ ആരാധകർ എന്നും ആവേശത്തോടെ ആറാടിയിട്ടുള്ള എസ്എംഎസിൽ (സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയം) സഞ്ജു സാംസണും സംഘവും നാണക്കേടുകൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തിയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൈതാനം വിട്ടത്. പ്ലേഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നതിന് ജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തിൽ 112 റൺസിന്റെ വൻ തോൽവിയാണ് രാജസ്ഥാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 172 റൺ‌സെന്ന താരതമ്യേന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അവർ, 10.3 ഓവറിൽ വെറും 59 റണ്‍സിനു പുറത്തായി. കൂറ്റൻ സ്കോറുകൾ പോലും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിൽ പലതവണ പഴികേട്ടിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂർ ബോളർമാർക്കു മുന്നിലാണ് രാജസ്ഥാന് അടിതെറ്റിയതെന്നതാണ് ആരാധകർക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ, രാജസ്ഥാന്റെ രണ്ടു ബാറ്റർമാർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയർ (19 പന്തിൽ 35), ജോ റൂട്ട് (15 പന്തിൽ 10) എന്നിവരാണ് രണ്ടക്കം കടന്നവർ. നാലു പേർ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. ആദ്യ ഓവറിന്റെ റണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ മിന്നും ഫോമിലുള്ള ഓപ്പണർ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളിനെ (പൂജ്യം) പുറത്താക്കി ബാംഗ്ലൂർ ഞെട്ടിച്ചു. ആ ഞെട്ടലിൽനിന്നു കരകയറുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്പണർ ജോസ് ബ‌ട്‌ലർ (പൂജ്യം), ക്യാപ്റ്റൻ സ‍ഞ്ജു സാംസൺ (5 പന്തിൽ 4) എന്നിവരെ വെയ്‌ൻ പാർണലും പുറത്താക്കി. ഇതോടെ 7ന് 3 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന രാജസ്ഥാന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ സാധിച്ചില്ല.

ദേവ്‌ദത്ത് പടിക്കൽ (4 പന്തിൽ 4), ധ്രുവ് ജുറെൽ (7 പന്തിൽ 1), രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ (പൂജ്യം), ആദം സാംപ (6 പന്തിൽ 2), കെ.എം.ആസിഫ് (പൂജ്യം), സന്ദീപ് ശർമ (0*) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റർമാരുടെ സ്കോറുകൾ. മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വെയ്ൻ പാർണൽ, രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, കരൺ ശർമ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഗ്ലെൻ മാക്‌സ്‌‌വെൽ എന്നിവരാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ‘ഘാതകർ’. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയറിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ 30ൽ താഴെ റൺസിൽ ഓൾഔട്ടായി നാണക്കേടിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് രാജസ്ഥാൻ വീഴുമായിരുന്നു.

∙ മറുപടിയില്ലാതെ സഞ്ജു

തോല്‍വിയോടെ ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാന്റെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളും മങ്ങി. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രാജസ്ഥാൻ ആറാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് താഴുകയും ബാംഗ്ലൂർ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച പഞ്ചാബിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ അവസാന ലീഗ് മത്സരം. അതു വിജയിച്ചാലും മറ്റു ടീമുകളുടെ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രാജസ്ഥാന്റെ ഭാവി. ബാംഗ്ലൂരിനും ഇനിയുള്ള രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലേഓഫ് സാധ്യതയുള്ളൂ.

ബാംഗ്ലുരിനെതിരായ മത്സരശേഷം അതീവനിരാശയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ പ്രതികരണത്തിനെത്തിയത്. പരാജയത്തിന്റെ കാരണമറിയില്ലെന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി. സഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകള്‍: ‘‘കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ മൂന്നു ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് പവര്‍പ്ലേയില്‍ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ അതിനു സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുന്നത് വളരെ നേരത്തെയായി പോകുമെന്ന് കരുതുന്നു. പവര്‍പ്ലേയില്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പന്ത് പഴകുന്തോറും ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. സീസണിലുടനീളം ഞാനും ജയ്‌സ്വാളും ബട്‌ലറും ഈ ശൈലിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പവര്‍പ്ലേയില്‍ നന്നായി കളിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ മത്സരം ടൈറ്റാവുമായിരുന്നു.

എല്ലാ ക്രഡിറ്റും ആര്‍സിബി ബോളര്‍മാര്‍ക്കുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചുനോക്കി. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതുവരെ എന്റെ പക്കലില്ല. ഐപിഎലിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. ഇപ്പോല്‍ കരുത്തരായി ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവസാന മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.’’– മത്സരശേഷം സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തായപ്പോൾ

∙ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നാമത്തെ സ്കോറാണ് ഞായറാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ കുറിച്ചത്. 2017ൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കെ‌തിരെ ബാംഗ്ലൂർ 47 റൺസിലും 2009ൽ ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ 58 റൺസിനും പുറത്തായിരുന്നു. ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്ത സ്കോറാണിത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ യഥാക്രമം 2011, 2021 സീസണുകളിൽ നേടിയ 81, 85 റൺസുകളാണ് മറ്റു ചെറിയ ടോട്ടലുകൾ.

ഐപിഎലിലെ ചെറിയ ടോട്ടലുകൾ

49- ബാംഗ്ലൂര്‍ vs കൊല്‍ക്കത്ത, കൊല്‍ക്കത്ത, 2017

58- രാജസ്ഥാന്‍ vs ആര്‍സിബി, കേപ്‌ടൗണ്‍, 2009

59- രാജസ്ഥാന്‍ vs ബാംഗ്ലൂർ, ജയ്‌പുര്‍, 2023

66- ഡല്‍ഹി vs മുംബൈ, ഡൽഹി, 2017

രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്‍റെ ചെറിയ സ്കോറുകള്‍

58 vs ബാംഗ്ലർ, കേപ്‌ടൗണ്‍, 2009

59 vs ബാംഗ്ലൂർ, ജയ്‌പുര്‍, 2023

81 vs കൊല്‍ക്കത്ത, 2011

85 vs കൊൽക്കത്ത, ഷാര്‍ജ, 2021

ഈ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മോശം പവര്‍പ്ലേ സ്കോറാണ് (28/5) രാജസ്ഥാൻ റോയല്‍സ് ഞായറാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നേടിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ രാജസ്ഥാന്‍ തന്നെ കുറിച്ച 26/2 എന്ന സ്കോറാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പവർപ്ലേ സ്കോർ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിന് എതിരെ തന്നെ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് നേടിയ 28/5 എന്ന സ്കോറിന് ഒപ്പമെത്തി ആര്‍സിബിക്കെതിരെ മത്സരത്തോടെ രാജസ്ഥാൻ. ആദ്യ രണ്ട് ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ 7/3 എന്ന പരിതാപകരമായ നിലയിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. ഐപിഎലിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിലെ എട്ട് ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഏഴു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാകുന്നതും ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ്.

ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പവർപ്ലേ സ്കോറുകൾ

26/2 - രാജസ്ഥാൻ vs ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്

28/5 - ഡൽഹി vs ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്

28/5 - രാജസ്ഥാൻ vs ബാംഗ്ലൂർ, ജയ്പുർ

29/3 - മുംബൈ vs ബാംഗ്ലൂർ, ബെംഗളൂരു

29/1 - മുംബൈ vs ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്

എട്ട് ഓവർ പൂർത്തിയുന്നതിന് മുൻപ് 7 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഇന്നിങ്സുകൾ

43/7 - ബാംഗ്ലൂർ vs കൊൽക്കത്ത, കൊൽക്കത്ത, 2017

62/7 - ബാംഗ്ലൂർ vs രാജസ്ഥാൻ, ബാംഗ്ലൂർ, 2019 (അഞ്ച് ഓവർ മത്സരം, ഫലമില്ല)

50/7 - രാജസ്ഥാൻ vs ബാംഗ്ലൂർ, ജയ്പുർ

