‘നോബോൾ’ വിവാദം: നട്ടും ബോൾട്ടും എറിഞ്ഞ് ആരാധകർ; ‘കോലി’ വിളികളുമായി ഗംഭീറിന് പരിഹാസം

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഐപിഎലിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായി ‘കോലി–ഗംഭീർ വാക്പോര്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്– ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയ്ന്റ്സ് മത്സരത്തിലെ ‘നോ ബോൾ’ വിവാദമാണ് ഒടുവിൽ കോലി–ഗംഭീർ വിഷയത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ബാറ്റു ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് ഇന്നിങ്സിന്റെ 19–ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. അബ്ദുൽ സമദിനെതിരെ ആവേശ് ഖാൻ എറിഞ്ഞ ഫുൾ ടോസ് പന്തിനു ഫീൽഡ് അംപയർമാർ നോ ബോൾ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ലക്നൗ ടീം തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്തു. റിവ്യൂവിൽ തേ‍ഡ് അംപയർ നോബോൾ നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

തീരുമാനത്തിനെതിരെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റർ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ ഫീൽഡ് അംപയർമാരോട് കയർത്തു. ഇതിനിടെ, ഹൈദരാബാദ് ആരാധകർ ഗാലറിയിൽനിന്നു ലക്നൗ ഡഗൗട്ടിലേക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞതായാണ് പരാതി. പരിഭ്രാന്തരായ ലക്നൗ പരിശീലകൻ ആന്റി ഫ്ലവർ, മെന്റർ ഗൗതം ഗംഭീർ, മറ്റു താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതോടെ മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഓൺ ഫീൽഡ് അംപയർമാർ എത്തി ലക്നൗ സ്റ്റാഫുമായി സംസാരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമാക്കിയത്. ഇതിനിടെയാണ് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ‘കോലി കോലി’ വിളികൾ മുഴങ്ങിയത്. ലക്നൗ മെന്ററായ ഗംഭീറിനെ പരിഹസിക്കുന്നതിനാണ് ഹൈദരാബാദ് ആരാധകർ ‘കോലി’യെ ആശ്രയിച്ചത്. മത്സരശേഷവും ട്വിറ്ററിൽ ഗംഭീറായിരുന്നു ട്രെൻഡിങ്.

മേയ് 1നു നടന്ന റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ– ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് മത്സരശേഷം നടന്ന വിരാട് കോലി– ഗൗതം ഗംഭീർ വാക്‌പോരിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിൽ അരങ്ങേറിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവർക്കും മാച്ച് ഫീയുടെ നൂറു ശതമാനവും പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്– ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് മത്സരത്തിലുണ്ടായ പോർവിളിയുടെ ബാക്കിയാണ് മേയ്1നു ലക്നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നത്.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിലായിരുന്നു ലക്നൗ ജയിച്ചത്. അതിനു ശേഷം ലക്നൗ താരം ആവേശ് ഖാൻ ഹെൽമറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുകയും ലക്നൗ ടീം മെന്ററായ ഗൗതം ഗംഭീർ ചിന്നസ്വാമിയിലെ കാണികളോട് നിശബ്ദരായിരിക്കണമെന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കോലിയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയെന്നോണം മേയ് 1നു നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായ കോലിയെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടത്. കൈൽ മെയേഴ്സ്, നവീൻ ഉൾ ഹഖ് തുടങ്ങിയവരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് കോലി പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി മത്സരശേഷം നവീനും കോലിയും തമ്മിൽ കയർത്തു. ഇതാണ് പിന്നീട് കോലി–ഗംഭീർ വാക്‌രപോരിൽ കലാശിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ, 7 വിക്കറ്റിനാണ് ഹൈദരാബാദിനെ ലക്നൗ തോൽപ്പിച്ചത്. 183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അവസാന ഓവറിലാണ് ലക്നൗ മറികടന്നത്. 16–ാം ഓവർ എറിഞ്ഞ അഭിഷേക് ശർമ 31 റൺസ് വഴങ്ങിയതാണ് ഹൈദരാബാദിനു തിരിച്ചടിയായത്. 15–ാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 5 ഓവറിൽ 69 റൺസായിരുന്നു ലക്നൗവിന് ആവശ്യം. അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തുകളും സിക്സിനു പറത്തി ലക്നൗ ബാറ്റർ മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസ് (25 പന്തിൽ 40) സൂചന നൽകി. അടുത്ത പന്തിൽ സ്റ്റോയ്നിസിനെ പുറത്താക്കി അഭിഷേക് തിരിച്ചടിച്ചു. പക്ഷേ, തൊട്ടു പിന്നാലെ ക്രീസിൽ എത്തിയ നിക്കോളാസ് പുരാൻ (13 പന്തി‍ൽ 44 നോട്ടൗട്ട്) അടുത്ത 3 പന്തിലും സിക്സ് നേടി ഹൈദരാബാദിനെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒരു വൈഡ് ഉൾപ്പെടെ 31 റൺസാണ് ആ ഓവറിൽ പിറന്നത്. അതോടെ വിജയലക്ഷ്യം 4 ഓവറിൽ 38 റൺസ് ആയി ചുരുങ്ങി.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബാറ്റ് ചെയ്ത പുരാനും പ്രേരക് മങ്കാദും (45 പന്തിൽ 64 നോട്ടൗട്ട്) നാലു പന്ത് ശേഷിക്കേ ലക്നൗവിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. പ്രേരക് ആണ് കളിയിലെ താരം. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹൈദരാബാദിന്റേത് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നില്ല. അൻമോൽപ്രീത് സിങ് (36), രാഹുൽ ത്രിപാഠി (20) എന്നിവർ നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പെട്ടെന്നു മടങ്ങി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ (29 പന്തിൽ 47)– അബ്ദുൽ സമദ് (25 പന്തിൽ 37 നോട്ടൗട്ട്) സഖ്യം നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഹൈദരാബാദിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിൽ എത്തിച്ചത്. ലക്നൗവിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ക്രുനാൽ

പാണ്ഡ്യ 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

English Summary: Targeted By Hyderabad Crowd With Virat Kohli Chants, Gautam Gambhir Trends On Twitter