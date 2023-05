രാജസ്ഥാൻ പുറത്തായിട്ടില്ല, പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നം കാണാം; പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം

ജയ്പൂർ∙ നിർണായക ഹോം മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനോട് 112 റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും സഞ്ജു സാംസൺ നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ഇനിയും പ്ലേ ഓഫിലേക്കു പ്രവേശനം സാധ്യമാണ്. ഒരു മത്സരം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ രാജസ്ഥാന് 13 കളികളിൽനിന്ന് 12 പോയിന്റാണുള്ളത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരായ രാജസ്ഥാന് ഇനിയും പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു പറയാനായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിനു ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്നു മാത്രം.

മേയ് 19ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെയാണ് ലീഗ് സ്റ്റേജിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ അവസാന പോരാട്ടം. പ്ലേ ഓഫിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടണമെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ആദ്യം ഈ കളി ജയിക്കണം. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാന് 14 പോയിന്റാകും. നിലവിൽ രാജസ്ഥാനെ കൂടാതെ മൂന്ന് ടീമുകൾക്കാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 12 പോയിന്റുള്ളത്. അതില്‍ പഞ്ചാബിനും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനും ഇനി രണ്ടു കളികൾ വീതം ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ടീമുകളും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ തോറ്റാൽ രാജസ്ഥാന് പ്ലേ ഓഫിലേക്കുള്ള വഴി തെളിയും.

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഇനിയുള്ള ഒരു മത്സരം ജയിച്ചാലും, നെറ്റ് റൺറേറ്റ് മറികടക്കാതിരിക്കുകയും വേണ്ടിവരും. ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് ഇനിയും മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിൽ‌ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് തോറ്റാൽ രാജസ്ഥാനു സാധ്യതകൾ ബാക്കിയാകും.

നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടിക പ്രകാരം പ്ലേ ഓഫ് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചെന്നു പറയാവുന്ന ടീമുകൾ ഒന്നാമതുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും രണ്ടാമതുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമാണ്. മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സും നാളെ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടീം തോൽക്കും. ഇതോടെ പ്ലേ ഓഫ് സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

English Summary: How Rajasthan Royals Can Qualify For IPL 2023 Playoffs