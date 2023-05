ഔട്ട് ‘ആഘോഷിച്ച്’ ചെന്നൈ ഫാൻസ്, അസ്വസ്ഥനായി ജഡേജ; ധോണിയെ നോക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി

ചെന്നൈ∙ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജ പുറത്തായപ്പോൾ ആര്‍ത്തുവിളിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർ. ചെന്നൈ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ 20–ാം ഓവറിലാണു ജഡേജ പുറത്തായത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ധോണി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമെന്നതിനാലാണ് ചെന്നൈ ആരാധകർ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ആഘോഷം തീർത്തത്. ആരാധകരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ നിരാശയോടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്. എതിർ ഭാഗത്തുകൂടി നടന്നുവന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയുടെ മുഖത്തുനോക്കാതെ ജഡേജ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു കയറിപ്പോകുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ജഡേജ 24 പന്തുകളിൽനിന്ന് 20 റൺസെടുത്താണു മടങ്ങിയത്. വൈഭവ് അറോറയുടെ പന്തിൽ ജഡേജ പുറത്തായതോടെ ആരാധകർ ധോണിയുടെ വരവ് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ധോണിക്കും മുൻപേ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകർ താൻ പുറത്താകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ജഡേജ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിൽ മൂന്നു പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട ധോണി രണ്ട് റൺസാണു നേടിയത്. പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈയെ കൊൽക്കത്ത മുട്ടുകുത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 144 റൺസാണു നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 18.3 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് വിജയത്തിലെത്തി. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ വിജയം ആറു വിക്കറ്റിന്.

