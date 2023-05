റിങ്കുവിന്റെ ‘തല്ലുകൊണ്ട’ നാണക്കേട്, എല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഇതാ യാഷ് ദയാൽ; തിരിച്ചുവരവിൽ വിക്കറ്റ്

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഐപിഎല്ലിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ യുവ പേസർ യാഷ് ദയാൽ. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങിയ ദയാൽ ഗുജറാത്തിനായി വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനു നടന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ വിജയമുറപ്പിച്ചിരുന്ന മത്സരം ഗുജറാത്ത് തോറ്റുപോയത് യാഷ് ദയാലിന്റെ ഓവറിലായിരുന്നു.



ഇന്ത്യൻ പേസർ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ അഞ്ച് സിക്സുകൾ പറത്തി റിങ്കു സിങ്ങാണു കൊൽക്കത്തയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയ യാഷ് ദയാൽ സങ്കടം സഹിക്കാതെ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാണു ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്. മത്സര ശേഷം കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു യാഷ് ദയാലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദയാലിനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മോശമായി ബാധിച്ചെന്നും ശരീര ഭാരം കുറഞ്ഞെന്നുമാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

തിരിച്ചുവരവിൽ നാല് ഓവറുകളും പന്തെറിഞ്ഞ യാഷ് ദയാൽ 31 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ ഒൻപതാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി. മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ഉയർത്തിയ 189 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദിന് ഒന്‍പതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

