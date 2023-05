ഗാലറിയിൽ കോലി ചാന്റ്, സിക്സർ പറത്തി രോഹിത്; നവീനെ നാണംകെടുത്തി ലക്നൗ ഫാൻസ്

ലക്നൗ∙ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പേസർ നവീൻ ഉൾഹഖിനെ നാണംകെടുത്തി സ്വന്തം ആരാധകർ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻ‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നവീൻ പന്തെറിയാൻ എത്തിയപ്പോഴെല്ലാം ‘കോലി, കോലി’ വിളികളുമായാണ് ആരാധകർ താരത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണു നവീൻ വീണ്ടും ലക്നൗവിനായി കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ലക്നൗ– ബാംഗ്ലൂർ മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽവച്ച് വിരാട് കോലിയും നവീൻ ഉൾഹഖും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ നവീനും കോലിക്കും ബിസിസിഐ പിഴയും ചുമത്തി.

ഈ മത്സരത്തിനു ശേഷം നടന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നവീൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മഴ കാരണം ഈ കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 19–ാം ഓവറിൽ നവീൻ 19 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറിൽ മൊഹ്സിൻ ഖാൻ ലക്നൗവിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. അഞ്ച് റൺസ് വിജയത്തോടെ ലക്നൗ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകളും സജീവമാക്കി. പന്തെറിയാൻ എത്തിയതു മുതൽ തന്നെ നവീനെതിരെ ആരാധകരുടെ ‘കോലി, കോലി’ വിളികളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

പവർപ്ലേയിൽ രണ്ട് ഓവറുകള്‍ എറിഞ്ഞ അഫ്ഗാൻ താരം 16 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. ആരാധകരുടെ പരിഹാസം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാം ഓവറിൽ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മ നവീൻ ഉൾ ഹഖിനെ സിക്സർ പറത്തി. സ്ക്വയർ ലെഗിന് മുകളിലൂടെ രോഹിതിന്റെ ഫ്ലിക് 65 മീറ്റർ അകലെയാണു പന്തിനെ എത്തിച്ചത്. മേയ് ഒന്നിനു നടന്ന ആർസിബി– ലക്നൗ മത്സരത്തിനിടെയാണ് നവീനും വിരാട് കോലിയും തർക്കിച്ചത്.

നവീൻ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ കോലി ഷൂവിന്റെ അടിയിലെ പുല്ല് അടര്‍ത്തിയെടുത്തു നവീനു നേരെ ചൂണ്ടുകയും, അഫ്ഗാൻ താരം കോലിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തിനു ശേഷം ഇരു താരങ്ങളും ഷെയ്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ നവീൻ കോലിയോടു തർക്കിച്ചു. തുടർന്ന് ലക്നൗ മെന്റർ ഗൗതം ഗംഭീറും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു.

വിരാട് കോലിയുമായി ഗൗതം ഗംഭീർ തർക്കിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ലക്നൗ ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ‌ ഇടപെട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. വിരാട് കോലിയുമായുള്ള തർക്കം തീർക്കാൻ, നവീനെ രാഹുൽ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അഫ്ഗാൻ താരം അതിനും തയാറായില്ല. ഐപിഎല്‍ കളിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നതെന്നും, ആരുടേയും അധിക്ഷേപം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്നും നവീൻ ഉൾ ഹഖ് പിന്നീടു പ്രതികരിച്ചു.

