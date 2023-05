‘ഫാൻസി ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാറില്ല; പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല, കാരണം...’

ഹൈദരാബാദ്∙ വിരാട് കോലിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വിജയം ‌നേടിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയും നിലനിർത്തി. 63 പന്തിൽ 100 റൺസാണ് കോലി നേടിയത്. എന്നാൽ ഐപിഎലിൽ വലിയ സ്ട്രൈക് റേറ്റിലില്ലാത്തതിലെ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല’ എന്നാണ് കോലി മറുപടി പറ‍ഞ്ഞത്.

‘ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പോയ നമ്പറുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കാറില്ല. എനിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട്. ഇതെന്റെ ആറാമത്തെ ഐപിഎൽ സെഞ്ചറിയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ക്രഡിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം നൽകാറുണ്ട്. പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല. അത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്.



ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകിമ്പോൾ എങ്ങനെ വിജയിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും. ഇത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഫാൻസി ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുന്നയാളല്ല ഞാൻ. വർഷത്തിൽ 12 മാസവും മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. ഫാൻസി ഷോട്ടുകൾ കളിച്ച് വിക്കറ്റ് കളയാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഐപിഎലിന് ശേഷം വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ്. എന്റെ ശൈലിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ടീമിനായി വിജയം നേടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്’– കോലി പറ‍ഞ്ഞു.



English Summary: "Don't Care What Anyone Says Because...": Virat Kohli After Slamming Record-Equalling 6th IPL Ton