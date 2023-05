‘അമൂല്യം,നിങ്ങളെയോർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു കിങ്’: സെഞ്ചറിക്കു പിന്നാലെ വിഡിയോ കോളിൽ അനുഷ്ക!

ഹൈദരാബാദ്∙ വിരാട് കോലിയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് തുണയായത്. 63 പന്തിൽ 100 റണ്‍സ് നേടിയ കോലിയുടെ ഇന്നിങ്സ് ആരാധകരും ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി നിർത്താൻ ജയം അനിവാര്യമായ മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് വിജയിച്ചത്. ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടി തുടങ്ങിയ കോലി 4 സിക്സിന്റെയും 12 ഫോറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഐപിഎലിലെ തന്റെ ആറാം സെഞ്ചറി ആഘോഷിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്സരശേഷമുള്ള വിരാട് കോലിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ്. സെഞ്ചറി അടിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിഡിയോ കോളിൽ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയെ വിളിക്കുന്ന കോലിയുടെ ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഇതിനു താഴെ ഇരുവരുടെയും സ്നേഹബന്ധത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളും നിറയുകയാണ്.

‘ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം’ എന്നാണ് ഒരു ആരാധകൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘അമൂല്യമായത്’ എന്ന് മറ്റൊരാരാധകൻ വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ‘എന്താണ് സ്നേഹം? മത്സരം അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ തന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായി വിരാട് കോലി അനുഷ്കയെ വിളിച്ചു. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു കിങ്’ എന്ന് മറ്റൊരു ആരാധകനും കമന്റ് ചെയ്തു.

കോലി സെഞ്ചറി നേടി മത്സരം വിജയിപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അനുഷ്കയും പങ്കുവച്ചു. തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് കോലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുള്ള അനുഷ്കയുടെ വാക്കുകൾ‌. എന്തൊരു ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നു അത്! എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇമോജിയുമാണ് അനുഷ്ക പങ്കുവച്ചത്. സെഞ്ചറി തികച്ച കോലിയുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

