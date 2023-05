ചുംബനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരാധകന്‍; ആദ്യം പകച്ചു, ബസിൽ കയറി ‘രക്ഷപെട്ട്’ രോഹിത്- വിഡിയോ

മുംബൈ∙ കവിളത്ത് ചുംബനം ആവശ്യപ്പെട്ട ആരാധകനെ തള്ളിമാറ്റി ബസ്സിൽ കയറി രക്ഷപെട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. ആരാധകരുടെ നടുവിൽകൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന സൂപ്പര്‍ താരത്തോട് ഒരാൾ കവിളിൽ ചുംബിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആദ്യമൊന്നു പകച്ച രോഹിത് ഇയാളെ തള്ളിനീക്കിയ ശേഷം ബസിൽ കയറിരക്ഷപെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വി‍ഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാണ്.

എവിടെനിന്നാണ് ആരാധകർ രോഹിതിനെ വളഞ്ഞതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീം ക്യാംപിലാണ് രോഹിത് ശര്‍മയുള്ളത്. ടീം ബസിൽ താരങ്ങൾ പുറത്തേക്കു പോയപ്പോഴാണ് വിചിത്രമായ ആവശ്യവുമായി ആരാധകൻ സമീപിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി 2023 സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കായിട്ടില്ല. 13 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 257 റൺസാണ് ഈ സീസണിൽ താരത്തിനു നേടാനായത്. ആകെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഒരു അർധ സെഞ്ചറി മാത്രം.

English Summary: Mumbai Indians fan surprises Rohit Sharma by asking for a kiss