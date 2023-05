ഗില്ലിന്റെ സഹോദരിയുടെ പോസ്റ്റിനു താഴെ അശ്ലീല കമന്റുകൾ; വെറുതെ അല്ല ബാംഗ്ലൂരിന് കപ്പ് കിട്ടാത്തതെന്ന് വിമർശനം

ബെംഗളൂരു ∙ വിരാട് കോലിയുടെ യഥാർഥ പിൻഗാമിയാണ് താനെന്ന് 23 വയസ്സുകാരൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഞായറാഴ്ച ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഐപിഎൽ സെഞ്ചറിയിലൂടെ വിരാട് കോലിയുടെയും ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങളാണ് ഗിൽ തച്ചുടച്ചത്. ഐപിഎൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആറു വിക്കറ്റിനാണ് ബാംഗ്ലൂരിനെ തോൽപിച്ചത്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സെഞ്ചറിയുമായി തിളങ്ങിയ വിരാട് കോലിയുടെ കരുത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 198 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഗില്ലിന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചറിയുടെ ബലത്തിലാണ് (52 പന്തിൽ 104 നോട്ടൗട്ട്) ഗുജറാത്ത് മറികടന്നത്. ചേസിങ്ങിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെ (12) നഷ്ടമായെങ്കിലും പിന്നീട് ഗുജറാത്തിനു വെല്ലുവിളിയുണ്ടായില്ല. വിജയ് ശങ്കറുമൊത്തുള്ള (35 പന്തിൽ 53) 123 റൺസിന്റെ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ഗിൽ ഗുജറാത്തിനെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. 15–ാം ഓവറിൽ ശങ്കറിനെയും പിന്നാലെ ദാസുൻ ശനക (0) ഡേവിഡ് മില്ലർ (6) എന്നിവരെയും നഷ്ടമായെങ്കിലും കൂറ്റൻ പ്രഹരങ്ങളിലൂടെ 5 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഗിൽ ജയമുറപ്പിച്ചു. 5 ഫോറും 8 സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഗില്ലിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.

എന്നാൽ വിജയത്തിനുശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനു വൻ അധിഷേപങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഗില്ലിന്റെ സഹോദരി

ഷഹനീൽ ഗില്ലിനു നേരെയും സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടായി. വിജയത്തിനുശേഷം മത്സരത്തിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഷഹനീൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിനു കമന്റായാണ് ഗില്ലിനും ഷഹനീലിനുമെതിരെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്. അശ്ലീല കമന്റുകൾ നിറഞ്ഞതോടെ നിരവധിപ്പേർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. കായികമത്സരങ്ങളിൽ ജയവും തോൽവിയും പതിവാണെന്നും ആർസിബി ആരാധകർ മര്യാദ കാണിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചായിരുന്നു വിമർശകരുടെ ട്വീറ്റ്.

ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗിൽ–കോലി പോരാണ് നടന്നതെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അധിക്ഷേപ കമന്റുകൾ. കോലിയുടെ ടീമിനെ തോൽപിക്കാൻ ഗിൽ മനഃപൂർവം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണെന്നും ചിലർ ആരോപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഇവർക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നത്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി മൂലമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇതുവരെ ഐപിഎൽ ട്രോഫി നേടാത്തതെന്നും ഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി താരമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്കാലവും കരഞ്ഞുതീർക്കുക എന്നാണ് ഒരാളുടെ ട്വീറ്റ്. അതേസമയം, മത്സരശേഷം കോലിയും ഗില്ലും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച ശേഷമാണ് മൈതാനം വിട്ടത്.

വിരാട് കോലി ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ അമരക്കാരനായി അവതരിക്കുന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നിങ്സിൽ കണ്ടത്. മഴ മൂലം ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാരംഭിച്ച മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബൗണ്ടറികളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി (19 പന്തിൽ 28) ഒരറ്റത്തു പതുങ്ങിനിന്നപ്പോൾ കോലി തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 67 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിനുശേഷം ഡുപ്ലെസി പുറത്തായി. പിന്നീടെത്തിയവരിൽ ആർക്കും കോലിക്കു മികച്ച പിന്തുണ നൽകാനായില്ല. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 67 എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് 3ന് 85 എന്ന നിലയിലേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ തകർന്നു. എന്നാൽ ഒരറ്റത്തുനിന്നു ആഞ്ഞടിച്ച കോലിയെ തളയ്ക്കാൻ മാത്രം ഗുജറാത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ ബോളിങ് നിരയ്ക്കായില്ല. 13 ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കോലിയുടെ ഇന്നിങ്സ്.

