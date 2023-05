താൻ ഫീൽഡിൽ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന നായകൻ; തുറന്നുപറച്ചിലുമായി ധോണി

ചെന്നൈ∙ ചെപ്പോക്കിലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ മനസിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്ത സീസണിൽ എം.എസ് ധോണിയെന്ന വൻ മരം മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ വരുമോയെന്നത്. മത്സരശേഷം ധോണി നേരിട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇതായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷവും ചെന്നൈയ്ക്കായി ധോണി കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ ? അതിന് ധോണി നൽകിയ മറുപടി അത്തരം കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ ഇനിയും ഒൻപത് മാസം ബാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചെന്നൈയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ്.



തോൽക്കുമെന്ന തോന്നിപ്പിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ചെന്നൈ തിരികെ വന്നത് ധോണിയുടെ നായക മികവിന്‍റെ തേരിലേറിയാണ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ വീഴ്ത്തിയതിന് പിന്നിൽ ധോണിയുടെ ഫീൽഡിലെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മികവ് പ്രകടമായിരുന്നു.

‘‘ ഫീൽഡിൽ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന നായകനായി മാറാൻ തനിക്ക് സാധിക്കും. ഫീൽഡറിനോട് ഒന്നോ രണ്ടോ അടി വീതം നീങ്ങിനിൽക്കുവാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. വിക്കറ്റിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഫീൽഡ് ക്രമീകരിക്കുക. എപ്പോഴും ഫീൽഡർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി വരും. രണ്ടോ മൂന്നോ പന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അടി ഇടത്തോ വലത്തോ മാറി നിൽക്കാൻ താൻ നിർദേശിക്കും. ജയിക്കാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എല്ലാവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം’’ – ധോണി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ സീസണിൽ കാൽമുട്ടിന് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പലപ്പോഴും റൺസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ധോണിക്ക് പഴയ വേഗം കൈവരിക്കാനായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഐപിഎൽ ഫൈനൽ ധോണിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരമായി മാറുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

English Summary: MS Dhoni: 'I can be a very annoying captain'