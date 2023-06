ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ; ബാക്കി കളികൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലും ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലും നടത്താൻ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) സമ്മതിച്ചതായി വിവരം. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ടീമിനെ അയയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) നിലപാടെടുത്തതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ‘ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ’ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു.

ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാകപ്പും ഏകദിന ലോകകപ്പും ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും പിസിബി പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ അംഗീകരിക്കാൻ എസിസി തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഇതോടെ തങ്ങളുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരവേദിയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പിൻമാറി.



English Summary: India's matches will play at Sri Lanka in Asia Cup