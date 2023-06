20–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്ത്, വഴങ്ങിയത് 18 റൺസ്; ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?

ചെന്നൈ∙ അവസാന പന്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് പിറന്ന മത്സരമെന്ന ചരിത്രം രചിച്ച് തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആഭ്യന്തര ലീഗിലെ ചെപ്പോക് സൂപ്പർ ഗില്ലീസ്– സേലം സ്പാർട്ടൻസ് മത്സരത്തിലാണ് 20–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ബോളർ 18 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയത്. ടിഎൻപിഎൽ 2022 സീസണിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സ്പാർട്ടൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിഷേക് തൻവാറിന്റെ പന്തിലാണ് ഇത്രയും റൺസ് വഴങ്ങിയതെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

അഭിഷേകിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ 26 റൺസാണ് സ്പാർട്ടൻസ് വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 217 റൺസെന്ന വമ്പൻ സ്കോറിലേക്ക് ചെപ്പോക്ക് സൂപ്പർ ഗില്ലീസ് എത്തി. അവസാന ഓവറിൽ തന്‍വാറിന്റെ നോബോളിൽ ചെപ്പോക്ക് ബാറ്റർ ബോൾഡായതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. അടുത്ത നോ ബോളിൽ ചെന്നൈ താരം സിക്സർ പറത്തി.

തുടർന്ന് മറ്റൊരു നോ ബോൾ കൂടി എറിഞ്ഞു. അടുത്ത പന്ത് വൈഡായിരുന്നു. പിന്നീട് ലീഗൽ ആയ അവസാന പന്തിൽ ചെപ്പോക്ക് ബാറ്റർ ഒരു സിക്സ് കൂടി ബൗണ്ടറി കടത്തി. ഇതോടെ ഒരു പന്തെറിയാൻ ആകെ വഴങ്ങിയത് 18 റൺസ്. മത്സരത്തിൽ സ്പാർട്ടൻ‌സ് വലിയ മാർജിനിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒന്‍പതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 165 റൺസെടുക്കാനേ സ്പാർട്ടന്‍സിനു സാധിച്ചുള്ളൂ. ചെപ്പോക്കിന് 52 റൺസ് വിജയം.

English Summary: 18 Runs From One Delivery! History Made In TNPL