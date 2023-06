ടിഎൻപിഎൽ കളിച്ച് അശ്വിൻ; ഒരു പന്തിൽ രണ്ടാം ഡിആർഎസ്; അംപയർമാരുമായി തർക്കം

ചെന്നൈ∙ രണ്ട് മാസത്തോളം നീണ്ട ഐപിഎല്ലിനും, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനും ശേഷം തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗും കളിക്കാനിറങ്ങി വെറ്ററൻ സ്പിന്നർ ആര്‍. അശ്വിന്‍. ദിണ്ഡിഗൽ ഡ്രാഗൺസും ബൈസി ട്രിച്ചിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ആർ. അശ്വിൻ ഒരു പന്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം റിവ്യൂവും കൊടുത്തു വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി. ആദ്യമായാണ് തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം. 13–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് അശ്വിൻ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രിച്ചി താരം രാജ്കുമാറിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഫീൽഡ് അംപയർ ഔട്ട് നൽകി.

എന്നാൽ ട്രിച്ചി ബാറ്റർ രാജ് കുമാര്‍ ഡിആർഎസ് പോയതോടെ തേർഡ് അംപയർ നോട്ടൗട്ട് വിധിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിൻ വീണ്ടും റിവ്യൂ പോയത്. വീണ്ടും പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോഴും നോട്ടൗട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഫലം. തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അംപയർമാരുമായി അശ്വിൻ തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു. പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നെന്നാണ് ദിണ്ഡിഗൽ താരങ്ങളുടെ വാദം.

രണ്ടാം റിവ്യൂ പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അശ്വിൻ മത്സരത്തിനു ശേഷം വിശദീകരിച്ചു. ‘‘തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡിആർഎസ് പുതിയ കാര്യമാണ്. പന്ത് ബാറ്റിനെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അത് മറ്റേതെങ്കിലും ആംഗിളിൽ കൂടി പരിശോധിക്കുമെന്നാണു കരുതിയത്.’’– അശ്വിൻ പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തിൽ അശ്വിന്റെ ടീം ആറു വിക്കറ്റുകൾക്കു വിജയിച്ചു. ട്രിച്ചി ഉയർത്തിയ 121 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 14.5 ഓവറിൽ ദിണ്ഡിഗൽ മറികടന്നു.

