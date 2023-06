റാഞ്ചി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിക്ക് ബൈക്കുകളോടുള്ള പ്രിയം ആരാധകർക്കെല്ലാം അറിയാം. ബൈക്കുകളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ ധോണിയുടെ റാഞ്ചിയിലെ ഫാം ഹൗസിൽ താരത്തിനുണ്ട്. ധോണിയുടെ പഴയൊരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാ വിഷയം. മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം ശ്രീശാന്തിനെ പുറകിലിരുത്തി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ധോണിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

സിഗ്നലിൽ വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ ബൈക്ക് യാത്രികരായ ആരാധകരിൽ ചിലർ താരങ്ങളുടെ ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. എം.എസ്. ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഐപിഎല്ലിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് കിരീടനേട്ടവുമായാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത സീസണിലും ചെന്നൈയെ നയിക്കാൻ ധോണിയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ചെന്നൈയ്ക്കൊപ്പം ഒരു സീസൺ കൂടി കളിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന് ധോണി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘‘വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയം ഇതാണ്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഉള്ള ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ നന്ദി പറയാനാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഒൻപതു മാസത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു സീസൺ കൂടി ഐപിഎൽ കളിക്കണമെന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. എനിക്കു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആറ്– ഏഴ് മാസങ്ങൾ സമയമുണ്ട്. ആരാധകർക്കു വേണ്ടി എനിക്ക് അതു ചെയ്യണം.’’– ഐപിഎൽ കിരീട നേട്ടത്തിനു ശേഷം ധോണി പറഞ്ഞു.

English Summary: MS Dhoni Drove Through The Streets With S Sreesanth On His Bike