ഒരോവറിലെ എല്ലാ പന്തിലും വിക്കറ്റ്, ഡബിൾ ഹാട്രിക്!; ഒറ്റ റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ നേടിയത് 8 വിക്കറ്റ്

ലണ്ടൻ ∙കരിയറിൽ ഒരു ഹാട്രിക് എന്നത് സ്വപ്നമായി അവശേഷിപ്പിച്ച് പലരും കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓവറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഹാട്രിക് നേടി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുകാരൻ ഒലിവർ വൈറ്റ്ഹൗസ്.



ബ്രോംസ്ഗ്രോവ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഒലിവറിന്റെ ഈ ഡബിൾ ഹാട്രിക് പ്രകടനം. ഒരോവറിലെ ആറും പന്തിലും വിക്കറ്റ്. കുക്ഹിൽ ക്ലബ്ബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഓവറിൽ റൺ വഴങ്ങാതെ 8 വിക്കറ്റാണ് ഒലിവർ നേടിയത്.

മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഒലിവറിന്റെ ബോളിങ് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ: 2–2-0-8. 1969ലെ വിമ്പിൾഡൻ ടെന്നിസിൽ വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ ചാംപ്യനായ അന്ന ജോൺസിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഒലിവർ.

