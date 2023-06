‘ഇന്ത്യ ഏതു നരകത്തിലേക്കെങ്കിലും പോകട്ടെ; പാക്ക് ക്രിക്കറ്റാണ് വലുത്’: കടുപ്പിച്ച് മുൻ താരം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പിനായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ എത്തില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ബിസിസിഐക്കെതിരെ രൂക്ഷവിർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജാവേദ് മിയാൻദാദ്. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ പാക്കിസ്ഥാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഇതിനെതിരെയാണ് ജാവേദ് മിയാൻദാദ് എത്തിയത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാൻ വരാതെ പാക്ക് ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

‘‘2012ൽ ഇന്ത്യയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, 2016ലും എത്തി. ഇനി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഊഴമാണ്. ഞാനാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോകില്ല. ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തയാറാണ്. പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും അതേ രീതിയിലല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയേക്കാൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിനാണ് വലുപ്പം. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഗുണനിലവാരമുള്ള കളിക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഏതു നരകത്തിലേക്കെങ്കിലും പോകട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു പോയില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ല.’’– മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

‘‘നമ്മുക്ക് അയൽക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതിനാൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്രിക്കറ്റ് ആളുകളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരാതികളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായ ഒരു കായിക വിനോദമമാണ്. ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ടീമിനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ. അതിനാൽ ഞങ്ങളും ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്.’’– മിയാൻദാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏഷ്യാകപ്പ് കളിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചതോടെ ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഒടുവിലായാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിൽതന്നെ ഏഷ്യാകപ്പ് നടത്താൻ ധാരണയായത്. ഏഷ്യാകപ്പിലെ ആദ്യ നാലു കളികൾ മാത്രം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്തി ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്താനാണു തീരുമാനം.

ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ– നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. ലോകകപ്പിനുള്ള മത്സരക്രമം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കരട് മത്സരക്രമം ബിസിസിഐ ഐസിസിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഒക്ടോബർ 5ന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലൻഡും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഓസ്ട്രേലിയയുമായാണ്. ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം 15ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കും. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ സ്പിൻ പിച്ചുള്ള ചെന്നൈയിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ എത്തുന്നുണ്ട്.

