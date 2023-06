സ്പിന്‍ ഭയം, ചെന്നൈയിൽ പാക്കിസ്ഥാന് അഫ്ഗാന്‍ ആശങ്ക; ബെംഗളൂരുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പറ്റില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ കളിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു പേടി എന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചെപ്പോക്കിലെ സ്പിൻ പിച്ചിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ലോകോത്തര സ്പിന്നർമാരായ റാഷിദ് ഖാനെയും നൂർ അഹമ്മദിനെയും നേരിടേണ്ടി വരും എന്നതാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

ലോകകപ്പിന്റെ കരട് മത്സരക്രമം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പിന്നാലെ ടീമുകളോട് യാത്രാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി ചെന്നൈയിൽ അഫ്ഗാനുമായുള്ള മത്സരവും ബെംഗളൂരുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള മത്സരവും മാറ്റാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും എന്നാണ് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലെ ഒരു ഉന്നതൻ വഴിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി കളിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനുള്ള വിമുഖതയ്ക്കു കാരണം വ്യക്തമല്ല. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ മത്സരം ഒക്ടോബർ 15ന് അഹമ്മദാബാദിലാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യം ഇന്ത്യ ഇങ്ങോട്ടു വരട്ടെ: മിയാൻദാദ്

കറാച്ചി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടു മതി ഇനി പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജാവേദ് മിയാൻദാദ്. ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി പാക്ക് ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തും എന്നുറപ്പായതിനു പിന്നാലെയാണ് മിയാൻദാദിന്റെ പ്രതികരണം. ‘‘പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം 2012ലും 2016ലും ഇന്ത്യയിലേക്കു പോയിരുന്നു. ഇനി അവർ ഇങ്ങോട്ടു വരട്ടെ..’’– മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു. 2008ൽ ഏഷ്യാ കപ്പിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഒടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചത്.

മിയാൻദാദ്

