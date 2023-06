ഇന്ത്യ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഏറ്റെടുക്കണം; ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ‘കുരുക്കിട്ട്’ പാക്കിസ്ഥാൻ

മുംബൈ∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ 2025 ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നതിൽ ഉപാധിവച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കാതെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള കരാര്‍ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഐസിസിയെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ ടീമിനെ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽമേൽ ഐസിസിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കണമെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ അയക്കില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ കരാറൊപ്പിടാൻ ഐസിസി ചെയർമാൻ ഗ്രെക് ബാർക്ലേ, സിഇഒ ജോഫ് അലാഡിസ് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ മാസം പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസിസിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ കരാറൊപ്പിടില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

ഒന്നുകിൽ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പു നല്‍കണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ– പാക്ക് മത്സരം നടന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഐസിസി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമാണ് പിസിബിയുടെ നിലപാട്. ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫിക്കു മുൻപ് പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഐസിസിയെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അയക്കാതെ, ടൂർണമെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ നീക്കമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് ആശങ്കയുണ്ട്. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നടത്തണമെന്ന് ബിസിസിഐ ഐസിസിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ കരുതുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഐസിസി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തുന്നതിനാലാണ് പാക്കിസ്ഥാന് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ലഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Pakistan want ‘financial guarantees’ from ICC if India don’t travel for Champions Trophy