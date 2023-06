ആഷസ് ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 2 വിക്കറ്റ് ജയം; ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത് കമ്മിൻസ് – ലയൺ കൂട്ടുകെട്ട്

എജ്ബാസ്റ്റൻ ∙ ഓരോ ഓവറുകളും ഒരു ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലെ സൂപ്പർ ഓവറുകൾ പോലെ! ആവേശം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അ​ഞ്ചാം ദിനത്തിനൊടുവിൽ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 2 വിക്കറ്റിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 281 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 92.3 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി. 9–ാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസും (73 പന്തിൽ 44*) നേഥൻ ലയണും (28 പന്തിൽ 16*) നേടിയ 55 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഓസീസിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്. സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട്– 8ന് 393 ‍ഡിക്ലയേഡ്, 273നു പുറത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയ– 386നു പുറത്ത്, 8ന് 282. ഓസീസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചറിയും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ചറിയും നേടിയ ഉസ്മാൻ ഖവാജയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് 28 മുതൽ ലോർഡ്സിൽ നടക്കും.

മഴ മൂലം മോണിങ് സെഷനിൽ മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ നഷ്ടമായതിനാൽ അവസാനദിനം 67 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു. ഈർപ്പം മൂലം പിച്ചിനുണ്ടായ മാറ്റം മുതലെടുക്കാം എന്ന ആവേശത്തോടെ ഇംഗ്ലിഷ് ബോളർമാർ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന ഖവാജ (65) ഓസീസിന്റെ കാവലാളായി. തലേന്ന് നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി ക്രീസിലെത്തിയ സ്കോട്ട് ബോളണ്ട് (40 പന്തിൽ 2) ഏഴ് ഓവറുകൾ കൂടി അതിജീവിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബെയർസ്റ്റോയ്ക്കു ക്യാച്ച്. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ട്രാവിസ് ഹെഡ് തന്റെ പതിവ് ആക്രമണസ്വഭാവം മാറ്റി വച്ച് കരുതലോടെ കളിച്ചു. നേരിട്ട 13–ാം പന്തിലാണ് ഹെഡ് ആദ്യ റൺ നേടിയത്. ഒടുവിൽ മൊയീൻ അലി എറിഞ്ഞ ഇന്നിങ്സിലെ 45–ാം ഓവറിൽ 2 ഫോർ അടിച്ച് ഹെഡ് (16) കെട്ടുപൊട്ടിച്ചെങ്കിലും മൂന്നാം പന്തിൽ ഔട്ട്! ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽ ജോ റൂട്ടിനു ക്യാച്ച്.

ഓസ്ട്രേലിയ 5ന് 143 എന്ന നിലയിൽ. പിന്നാലെ എത്തിയ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ പിടിച്ചു നിന്നതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പേസും സ്പിന്നും ഇടകലർത്തി പരീക്ഷിച്ചു. അതു ഫലിച്ചു. ഒലീ റോബിൻസന്റെ പന്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഗ്രീനിനു പിഴച്ചു. പന്ത് സ്റ്റംപി‍ൽ. ഓസ്ട്രേലിയ 6ന് 192. എങ്കിലും ഖവാജ ഒരറ്റത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭീഷണിയൊഴിയുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോക്സ് തന്നെ പന്തു കയ്യിലെടുത്തു. തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ സ്റ്റോക്സ് ലക്ഷ്യം നേടി. സ്റ്റോക്സിന്റെ ലെഗ്കട്ടർ ഖവാജ വലിച്ചടിച്ചത് സ്റ്റംപിലേക്ക്.

വിജയം അരികെ എന്ന ആവേശത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർമാർ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ കമ്മിൻസ് ഓസീസിനെ കാത്തു. ഒരു റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട അലക്സ് ക്യാരി (20) പിന്നാലെ അതേ രീതിയിൽ ജോ റൂട്ടിനു പിടികൊടുത്തു മടങ്ങിയെങ്കിലും കമ്മിൻസ് പതറിയില്ല. ജോ റൂട്ട് എറിഞ്ഞ 83–ാം ഓവറിൽ 2 സിക്സുമായി കമ്മിൻസ് പ്രത്യാക്രമണം തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് ലയൺ നൽകിയ ശ്രമകരമായ ഒരു ക്യാച്ച് സ്റ്റോക്സിനു കയ്യിലൊതുക്കാനാവാതെ പോയതും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ഭാഗ്യമായി. ഒടുവിൽ മത്സരം തീരാൻ 27 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഒലീ റോബിൻസന്റെ ഓവറിൽ തേഡ്മാനിലൂടെ കമ്മിൻസിന്റെ ഫോർ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയ ജയം.

∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ വിജയകരമായ റൺചേസുകളിൽ 9,10,11 പൊസിഷനുകളിൽ ഒരു ബാറ്ററുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണ് കമ്മിൻസ് നേടിയ 44 റൺസ്. വിജയകരമായ റൺചേസുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാലാമത്തെ 9–ാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് കമ്മിൻസും ലയണും ചേർന്നു നേടിയ 55 റൺസ്. 2010ൽ മൊഹാലിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണും ഇഷാന്ത് ശർമയും ചേർന്നു നേടിയ 81 റൺസാണ് ഒന്നാമത്.

English Summary: Australia beat England by two wickets in thrilling Ashes first test match