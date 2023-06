‘ധോണിക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യം; ജഡേജയുണ്ടെങ്കിൽ ചാൻസുമുണ്ട്’

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിജയത്തിനു ശേഷം ധോണി വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ. മത്സരത്തിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാനെത്തി ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായതിൽ ധോണി നിരാശനായിരുന്നെന്ന് കാശി വിശ്വനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ധോണി അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്തായതിൽ ധോണി അങ്ങേയറ്റം വേദനയിലായിരുന്നു. ധോണി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഉറപ്പായും ടീമിനായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷമേ മടങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ.’’– കാശി വിശ്വനാഥൻ ഒരു സ്പോര്‍ട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ പോയതിന്റെ ദേഷ്യമാണ് ഡഗ് ഔട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോള്‍ ധോണിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക. കിരീടത്തിന് അടുത്തെത്തിയ ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി അതു നഷ്ടമാകുമോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ജഡേജ ക്രീസിലുള്ള സമയത്തോളം ഒരു ചാൻസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. വമ്പൻ മത്സരങ്ങളിൽ തകർത്തുകളിക്കുന്ന ജഡേജയെക്കുറിച്ചു നമുക്ക് അറിയാം.’’

‘‘രണ്ടു പന്തുകളിൽനിന്നു പത്ത് റൺസെടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യ പന്ത് സിക്സ് അടിച്ചതോടെ പിന്നീടുള്ള സമ്മര്‍ദം എതിർ ടീം ബോളറുടെ മേലായിരിക്കും. ആദ്യ നാലു പന്തുകൾ ഗുജറാത്ത് പേസർ മോഹിത് ശർമ എത്ര മനോഹരമായാണ് എറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ യോർക്കർ ബോളിൽ സിക്സ് വഴങ്ങിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടമായി. അവസരം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് ജഡേജ ചെന്നൈയെ സ്വപ്ന നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചു. അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ധോണി വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത്.’’– കാശി വിശ്വനാഥ് പ്രതികരിച്ചു.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ അഞ്ചാം ഐപിഎൽ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ എടുത്ത് ഉയർത്തിയാണ് ധോണി ആഘോഷിച്ചത്. മഴ നിയമപ്രകാരം 15 ഓവറിൽ 171 റൺസായി ചുരുക്കിയ വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവസാന പന്തിൽ ചെന്നൈ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ചെന്നൈ വിജയമുറപ്പിച്ചത്.

English Summary: Dhoni was angry, failed to fulfill his responsibility: CSK CEO Kasi Viswanathan