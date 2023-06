ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് രണ്ടാം നിര ചൈനയിലേക്ക്; സഞ്ജുവോ ധവാനോ ക്യാപ്റ്റൻ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളെ അയക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചതോടെ യുവതാരങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് അടുത്തതിനാൽ രണ്ടാം നിര ടീമിനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ ചൈനയിലേക്ക് അയക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഒക്ടോബർ എട്ടുവരെയാണ് ഏഷ്യാകപ്പ് നടക്കുക. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിനും തുടക്കമാകുക.

രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ഹാർ‌ദിക് പാണ്ഡ്യ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, കെ.എൽ. രാഹുൽ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളൊന്നും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ചൈനയിലേക്കു പറക്കും.

യുവതാരങ്ങളുടെ ടീമിനെ സഞ്ജു സാംസൺ നയിച്ചേക്കുമെന്നും ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തും സഞ്ജുവിനു തുണയാകും. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത വെറ്ററൻ താരം ശിഖർ ധവാനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുമോയെന്നും കണ്ടറിയണം. ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ ഒന്നാം നിര ടീമായിരിക്കും ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇറങ്ങുക. 2010, 2014 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടുതവണയും ബിസിസിഐ ടീമിനെ അയച്ചിരുന്നില്ല.

