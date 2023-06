വിൻഡീസിനെതിരെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ ‘സൂപ്പർ മാനാ’യി വാൻ ബീക്; ഐതിഹാസികം, നെതർലൻഡ്സ്!

ഹരാരെ∙ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഐതിഹാസിക വിജയവുമായി നെതർലൻഡ്സ്. ഹരാരെയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാംപ്യൻമാർ കൂടിയായ വിൻഡീസിനെ സൂപ്പർ ഓവറിലാണ് നെതർലൻഡ്സ് വീഴ്ത്തിയത്. നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഇരു ടീമുകളും 374 റൺസ് വീതം നേടി ടൈ പാലിച്ചതോടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ സൂപ്പർ ഓവർ വേണ്ടിവന്നത്. സൂപ്പർ ഓവറിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും ‘സൂപ്പർ മാനാ’യി മാറിയ ലോഗൻ വാൻ ബീകാണ് നെതർലൻഡ്സിന് അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. സൂപ്പർ ഓവറിൽ ജെയ്സൻ ഹോൾഡറിനെതിരെ 30 റൺസടിച്ച വാൻ ബീക്, പിന്നീട് ബോളിങ്ങിൽ എട്ടു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുമായി മത്സരം നെതർലൻഡ്സിന് അനുകൂലമാക്കി.

സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത നെതർലൻഡ്സ് നേടിയത് ആറു പന്തിൽ 30 റൺസ്. വിൻഡീസിനായി സൂപ്പർ ഓവർ എറിയാനെത്തിയത് ജെയ്സൻ ഹോൾഡർ. ക്രീസിൽ വാൻ ബീക്. മൂന്നു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതമാണ് വാൻ ബീക് 30 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ നെതർലൻഡ്സിനായി പന്തെറിയാനെത്തിയതും വാൻ ബീക് തന്നെ. വിൻഡീസിനായി ക്രീസിലെത്തിയത് ഷായ് ഹോപ്പും ചാൾസും. ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ സിക്സറുമായി തുടക്കമിട്ട ചാൾസ് വിൻഡീസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും, അടുത്ത രണ്ടു പന്തുകളിൽ നേടാനായത് രണ്ടു റൺസ് മാത്രം. നാലും അഞ്ചും പന്തുകളിൽ ചാൾസ്, ഹോൾഡർ എന്നിവരെ പുറത്താക്കി വാൻ ബീക് നെതർലൻഡ്സിന് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

നേരത്തെ, തകർത്തടിച്ച് സെഞ്ചറി നേടിയ നിക്കോളാസ് പുരാന്റെ പ്രകടനമാണ് വിൻഡീസിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ വിൻഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 374 റൺസെടുത്തത്. പുരാൻ 65 പന്തിൽ ഒൻപതു ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 104 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. വിൻഡീസിനായി ഓപ്പണർമാരായ ബ്രാണ്ടൻ കിങ് (81 പന്തിൽ 76), ചാൾസ് (55 പന്തിൽ 54) എന്നിവരും അർധസെഞ്ചറി നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് 38 പന്തിൽ 47 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. കീമോ പോൾ 25 പന്തിൽ 46 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ തേജ നിദമനുരുവിന്റെ സെഞ്ചറിയാണ് നെതർലൻഡ്സിന് കരുത്തായത്. തേജ 76 പന്തിൽ 11 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 111 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ സ്കോട്ട് എഡ്‌വാർഡ്സ് 47 പന്തിൽ 67 റണ്‍സെടുത്ത് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ലോഗൻ വാൻ ബീക് (14 പന്തിൽ 28), ആര്യൻ ദത്ത് (9 പന്തിൽ 16) എന്നിവരാണ് നെതർലൻഡ്സിന് ടൈ സമ്മാനിച്ചത്.

അവസാന ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ നെതർലൻഡ്സിന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒൻപതു റൺസാണ്. അൽസാരി ജോസഫിന്റെ ഈ ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയ നെതർലൻഡ്സിന് നേടാനായത് എട്ടു റൺസ് മാത്രം. അവസാന പന്തിൽ വാൻ ബീക് പുറത്തായതാണ് നെതർലൻഡ്സിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഒടുവിൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ വാൻ ബീക് തന്നെ നെതർലൻഡ്സിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.



