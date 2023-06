‘സർഫറാസിനെ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഐപിഎല്ലിൽ തിളങ്ങേണ്ടിവരും’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ സർഫറാസ് ഖാൻ ഇനി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിൽ തിളങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നു പരിഹസിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബ്രാഡ് ഹോഗ്. ‘‘രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഗംഭീര ഫോമിലായിരുന്നു സർഫറാസ് ഖാൻ. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സർഫറാസ് ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇല്ല? അതിനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയാം. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മധ്യനിരയിലാണ് സർഫറാസ് ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച പേസർമാർക്കെതിരെ സർഫറാസിനു തിളങ്ങാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാർ മടുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്’’– ബ്രാഡ് ഹോഗ് യുട്യൂബ് വി‍ഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘അടുത്ത ഐപിഎല്ലിൽ സർഫറാസ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കൂടുതൽ കാലം കളിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുറപ്പാണ്.’’– ബ്രാഡ് ഹോഗ് വ്യക്തമാക്കി. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ തുടർച്ചയായി തിളങ്ങിയിട്ടും സർഫറാസ് ഖാനെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെടുക്കാൻ സിലക്ടർമാർ തയാറായിട്ടില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ യുവതാരങ്ങളായ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌‍വാദ് എന്നിവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടിലും സര്‍ഫറാസിനെ സിലക്ടർമാർ പരിഗണിച്ചില്ല.

25 വയസ്സുകാരനായ സർഫറാസ് 928, 982, 556 റണ്‍സുകളാണു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണുകളിൽനിന്നും നേടിയത്. സർഫറാസിനെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞതിൽ വൻ വിമർശനമാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ചിലർ ബിസിസിഐയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2023 സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായി നാല് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണു സർഫറാസ് കളിച്ചത്. 2023 സീസണിൽ താരം നേടിയത് 53 റൺസ്.

English Summary: If Sarfaraz Khan can improve IPL performances he'll have long Test career for India, says Brad Hogg