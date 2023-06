ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരം: കാര്യവട്ടത്ത് ഇന്ത്യയും ഇറങ്ങും, നാലു മത്സരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വേദിയായില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെ പ്രമുഖ്യ ടീമുകളുടെ കളി കാണാം. ഇന്ത്യയുടെ സന്നാഹമല്‍സരത്തിനാണ് കാര്യവട്ടം വേദിയാകുക. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലന്‍ഡ് , ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നീ ടീമുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ നാലു സന്നാഹമല്‍സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുക. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് യോഗ്യത നേടിയാല്‍ അവരും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. സന്നാഹമല്‍സരമാണെങ്കിലും രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു

സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നു വരെയാണ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഗുവാഹത്തിൽ ഇംഗ്ലിണ്ടിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സന്നാഹ മത്സരം. ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് തിരവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം നടക്കുക.

കേരളത്തിൽ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്നതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തെ ലോകകപ്പ് ഫിക്സ്ചറിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദ് രാജ്യത്ത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാകുകയാണോ?. പക്ഷേ ഒന്നോ, രണ്ടോ മത്സരങ്ങളെങ്കിലും കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചുകൂടേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.



തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോകകപ്പിലെ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ലോകകപ്പ് മത്സരക്രമങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തെ ഒഴിവാക്കി. ലോകകപ്പിന്റെ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമേ, ഗുവാഹത്തിയിലും സന്നാഹ മത്സരങ്ങളുണ്ട്.



ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരം, ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എന്നിവ അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണു നടക്കുക. രാജ്യത്തെ പത്ത് വേദികളിലായി 48 മത്സരങ്ങൾ നടത്തും.



