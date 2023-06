4,6,4,6,6,4- സൂപ്പർ ഓവറിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വാൻ ബീക്ക്, അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 30 റൺസ്

ഹരാരെ ∙ 4,6,4,6,6,4– ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ സൂപ്പർ ഓവറിൽ ജെയ്സൻ ഹോൾഡർക്കെതിരെ നെതർലൻഡ്സിന്റെ ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 30 റൺസ്. 31 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ നെതർലൻഡ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്കോട് എ‍ഡ്വേഡ്സ് പന്തേൽപിച്ചതും വാൻ ബീക്കിനെ തന്നെ.

6,1,1, വിക്കറ്റ്, വിക്കറ്റ്– ബോളിങ്ങിലും മായാജാലം കാട്ടിയ വാൻ ബീക്ക് ടീമിനു നൽകിയത് 22 റൺസ് ജയം. വാൻ ബീക്ക് തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരം.ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിൻഡീസ് 50 ഓവറിൽ 6ന് 374 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അവസാന പന്തിൽ 1 റൺസായിരുന്നു നെതർലൻഡ്സിന് ജയിക്കാൻ ആവശ്യം. സ്ട്രൈക്കിൽ ആവട്ടെ വാൻ ബീക്കും.

അൽസാരി ജോസഫ് എറിഞ്ഞ അവസാന പന്തിൽ ബൗണ്ടറിക്കു ശ്രമിച്ച വാൻ ബീക്കിനെ മിഡ് ഓണിൽ ജയ്സൻ ഹോൾഡർ കൈയിലൊതുക്കിയതോടെയാണ് മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ക്വാളിഫയറിലെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. ശ്രീലങ്ക, സ്കോട്‌ലൻഡ്, ഒമാൻ, സിംബാബ്‌വെ, നെതർലൻഡ്സ്, വെസ്റ്റി‍ൻഡീസ് എന്നിവർ സൂപ്പർ സിക്സ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു.

സിംബാബ്‌വെയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ജയം

ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ യുഎസിനെതിരെ സിംബാബ്‌വെയ്ക്ക് 304 റൺസിന്റെ പടുകൂറ്റൻ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്‌വെ, ക്യാപ്റ്റൻ ഷോൺ വില്യംസിന്റെ വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചറിയുടെ ബലത്തിൽ (101 പന്തിൽ 164) 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 408 റൺസ് നേടി. യുഎസിന്റെ പ്രതിരോധം 25.1 ഓവറിൽ 104 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. റൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജയമാണ് ഇത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് നേടിയ 317 റൺസ് ജയമാണ് ഒന്നാമത്.

