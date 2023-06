അഹമ്മദാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് തലസ്ഥാനമാകുന്നോ? കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ തരൂരിന് രോഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താത്തതിനെതിരെ ശശി തരൂർ എംപി. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തെ ലോകകപ്പ് ഫിക്സ്ചറിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘‘അഹമ്മദാബാദ് രാജ്യത്ത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാകുകയാണോ?. പക്ഷേ ഒന്നോ, രണ്ടോ മത്സരങ്ങളെങ്കിലും കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചുകൂടെ?’’– ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോകകപ്പിലെ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ലോകകപ്പ് മത്സരക്രമങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തെ ഒഴിവാക്കി. ലോകകപ്പിന്റെ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമേ, ഗുവാഹത്തിയിലും സന്നാഹ മത്സരങ്ങളുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരം, ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എന്നിവ അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണു നടക്കുക. രാജ്യത്തെ പത്ത് വേദികളിലായി 48 മത്സരങ്ങൾ നടത്തും. ഡൽഹി, ധരംശാല, ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, പുണെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക.

English Summary: Shashi Tharoor 'disappointed' with Kerala not being allocated World Cup match