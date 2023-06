ലോകകപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളില്ല; തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 6 ടീമുകളുടെ 4 സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ 5 ദിവസങ്ങൾക്കുളളിൽ കാണാനുള്ള അവസരമാണു കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കു കൈവരുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടുന്ന ഒരുടീം എന്നിവയുടെ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനാണു ധാരണ.

സെപ്റ്റംബർ 29ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക–അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, 30ന് ഓസ്ട്രേലിയ–വെസ്റ്റിൻഡീസ്, ഒക്ടോബർ 2ന് ന്യൂസീലൻഡ്–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, 3ന് ഇന്ത്യ– ക്വാളിഫയർ ടീം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരക്രമം. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും പകലും രാത്രിയുമായിട്ടാകും. സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്ക് രാജ്യാന്തര മത്സര പദവിയില്ല. പക്ഷേ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളുടെ അതേ രീതിയിൽ ടിക്കറ്റ് വഴി കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചും തത്സമയം സംപ്രേഷണം നടത്തിയുമാകും മത്സര സംഘാടനം. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ബിസിസിഐയും കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കും.

ലോകകപ്പ് മത്സരം നഷ്ടമായത് അസൗകര്യങ്ങൾ മൂലം

ലോകകപ്പ് മത്സരവേദികളിലൊന്നായി തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വേദിയിലെ പരിമിതികളും പരാധീനതകളും തിരിച്ചടിയായി. സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയമല്ലെന്നതും വേണ്ടത്ര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബോക്സുകൾ ഇല്ലെന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും തിരിച്ചടിയായത്. ലോകകപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന് (ഐസിസി) മാത്രമായി റിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് 1500 ടിക്കറ്റുകളാണ്. ബിസിസിഐയ്ക്കും ആയിരത്തിലേറെ ടിക്കറ്റ് നൽകണം. സ്പോൺസർമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന ഈ ടിക്കറ്റുകളിലേറെയും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബോക്സുകളിലാണ്.

അത്രയേറെ ബോക്സുകൾ കാര്യവട്ടത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിലില്ല. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടർഫിന്റെയും വിക്കറ്റിന്റെയുമെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐക്ക് പൂർണ തൃപ്തിയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലനിൽക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുമാണ്.

ഗ്രൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ലോകകപ്പ് മത്സരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 4 സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഒപ്പം മികച്ച അവസരവുമാണ്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുകൾക്കു കൂടി ഇന്ത്യ വേദിയാകുന്നുണ്ട്. സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ മികവോടെ സംഘടിപ്പിക്കാനായാൽ ആ ലോകകപ്പുകളിൽ കേരളത്തിനു സാധ്യത തെളിയും– ജയേഷ് ജോർജ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്

English Summary : Six teams including India playing ODI Cricket World Cup warm up matches in Thiruvananthapuram