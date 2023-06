ജോ റൂട്ടിന്റെ ‘കുത്തിത്തിരിപ്പിൽ’ കുടുങ്ങി വീണ് ട്രാവിസ് ഹെഡ്; ഓരോവറിൽ ഡബിൾ- വിഡിയോ

ലണ്ടൻ∙ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഒരോവറിൽ തന്നെ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോ റൂട്ട്. ലോഡ്സ് സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ എന്നിവരാണ് റൂട്ടിനു മുന്നിൽ കുടുങ്ങിവീണത്. മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റു വീശിയ ട്രാവിസ് ഹെഡ് 73 പന്തിൽ 77 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. മൂന്ന് പന്തുകൾ നേരിട്ട കാമറൂൺ ഗ്രീനാകട്ടെ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. മത്സരത്തിന്റെ 75–ാം ഓവറിലായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും പുറത്താകൽ.

സ്റ്റംപിങ്ങിലൂടെയാണ് ഹെഡിനെ പുറത്താക്കിയത്. റൂട്ടിനെ ക്രീസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി സിക്സ് അടിക്കാനുള്ള ഹെഡിന്റെ ശ്രമം പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ടേൺ ചെയ്ത പന്ത് പിടിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ ബെയ്ൽസ് ഇളക്കുകയായിരുന്നു. ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ ക്യാച്ചെടുത്താണ് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ മടങ്ങിയത്. ആഷസ് ചരിത്രത്തിൽ 2000 റൺസും 20 വിക്കറ്റുമുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് ജോ റൂട്ട്.

2180 റൺസാണ് ആഷസിൽനിന്ന് റൂട്ട് ഇതുവരെ അടിച്ചു നേടിയത്. വീഴ്ത്തിയത് 20 വിക്കറ്റുകൾ. മത്സരത്തിൽ എട്ട് ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ ജോ റൂട്ട് 19 റൺസ് മാത്രമാണു വഴങ്ങിയത്.

