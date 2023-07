താഴെ വീണ ച്യൂയിങ് ഗം പെറുക്കി വായിലിട്ട് മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ, വിഡിയോ വൈറൽ

ലണ്ടൻ∙ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ ച്യൂയിങ് ഗം വീണ്ടും വായിലേക്കു തന്നെയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർ മാർ‌നസ് ലബുഷെയ്ൻ. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ താഴെ വീഴുന്ന ച്യൂയിങ് ഗം ലബുഷെയ്ന്‍ പെറുക്കിയെടുത്തു, തിരികെ വായിലേ‍ക്കു തന്നെ ഇടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ‌ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ നേടിയത് 416 റൺസാണ്. 93 പന്തുകൾ നേരിട്ട ലബുഷെയ്ൻ 47 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 325 റൺസിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 91 റൺസിന്റെ ലീ‍ഡും ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 51 പന്തിൽ 30 റൺസാണു ലബുഷെയ്ൻ നേടിയത്.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് ലോഡ്സ് ടെസ്റ്റിലൂടെ തിരിച്ചുവരവിനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാസ്ബോൾ ശൈലി ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള വലിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ പിഴയ്ക്കുകയാണെന്നും വിമര്‍ശനമുയർ‌ന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾക്കായിരുന്നു ഓസീസിന്റെ വിജയം.

English Summary: Marnus Labuschange drops bubble gum on pitch puts it back in his mouth