കരീബിയൻ വനിതാ ലീഗിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ; ചരിത്രമെഴുതി ശ്രേയാങ്ക

ന്യൂഡൽഹി∙ വനിതാ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായി യുവ ഓഫ് സ്പിന്നർ ശ്രേയാങ്ക പാട്ടിൽ. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ നടക്കുന്ന ലീഗിൽ ഗയാന ആമസോൺ വാരിയേഴ്സ് ടീമിനായാണ് ശ്രേയാങ്ക കളിക്കുക. ഇന്ത്യയ്ക്കായി സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ലാത്ത താരം, വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണു നടത്തിയത്. തുടർന്ന് വിദേശലീഗിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് വിദേശ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബിസിസിഐ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന വനിതാ എമർജിങ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിലെ താരമായിരുന്നു ശ്രേയാങ്ക. ഇന്ത്യ എ ടീമിനു വേണ്ടി ഒന്‍പതു വിക്കറ്റുകളാണ് ശ്രേയാങ്ക വീഴ്ത്തിയത്.

2023 വനിതാ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ മൂന്ന് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ബാർബഡോസ് റോയൽസ്, ഗയാന ആമസോൺ വാരിയേഴ്സ്, ട്രിൻബാഗോ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമുകളാണ് ലീഗിലുള്ളത്. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അയർലൻഡ് താരങ്ങളും കരീബിയൻ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Shreyanka Patil first Indian to play in Women's Caribbean Premier League