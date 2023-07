‘അമ്മയെയും സഹോദരിയെയുംകുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിരിക്കില്ല: സ്ലെഡ്ജിങ്ങിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ യുവതാരം

മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ. അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കേട്ടിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജയ്സ്വാൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സ്ലെഡ്ജിങ് ഇല്ലെന്ന് അവതാരകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ജയ്സ്വാളിന്റെ തിരുത്ത്. ‘‘ആരാണ് അതു പറഞ്ഞത്? അത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് അറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം.’’– അഭിമുഖത്തിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ആരെങ്കിലും അമ്മയെക്കുറിച്ചും, സഹോദരിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ‌ അതൊന്നും കേട്ടിരിക്കാനാകില്ല.’’– ജയ്സ്വാൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ തകർപ്പൻ ഫോമിനെത്തുടർന്ന് ജയ്സ്വാളിനെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കു പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണ് ജയ്സ്വാൾ കളിക്കുക.

രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പരമ്പരയിൽ താരത്തിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഇടം ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായ യശസ്വി, ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ മധ്യനിരയിലായിരിക്കും കളിക്കുക. വെറ്ററൻ താരം ചേതേശ്വർ പൂജാരയെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ജയ്സ്വാളിനെ ടീമിലേക്കു പരിഗണിച്ചത്. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ താരമായ ജയ്സ്വാൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണു പുറത്തെടുത്തത്. 14 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 625 റൺ‌സാണ് 2023 സീസിൽ നേടിയത്.

English Summary: Won't Listen Anything About My Mother, Sister: Yashasvi Jaiswal