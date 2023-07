‘സഞ്ജു പ്രതിഭയാണ്, സ്ഥിരതയില്ല; തിലക് വർമയെയും ജയ്സ്വാളിനെയും മാതൃകയാക്കണം’

മുംബൈ ∙ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇനിയെങ്കിലും സ്ഥിരത തെളിയിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം സാബ കരീം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സാബ കരീമിന്റെ പ്രതികരണം. സഞ്ജു പ്രതിഭയാണെന്നും എന്നാൽ സ്ഥിരത ഇല്ലെന്നുമാണ് സാബ കരീമിന്റെ നിലപാട്. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, തിലക് വർമ എന്നിവരെപോലെ തുടർച്ചയായി മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘‘സഞ്ജു സാംസണെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇറക്കണം. സഞ്ജു സ്ഥിരമായി കളിച്ച് ടീമിലുള്ള മറ്റു താരങ്ങൾക്കു പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണു വേണ്ടത്. പക്ഷേ സഞ്ജുവിന് അതു സാധിക്കുന്നില്ല. ഐപിഎല്ലിലും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നില്ലെന്നു കാണാനാകും. ഈ വർഷം യശസ്വി ജയ്സ്വാളും തിലക് വർമയും നടത്തിയതു പോലുള്ള ബാറ്റിങ് പ്രകടനം സഞ്ജുവിൽ കാണാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.’’– മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘സഞ്ജുവിൽ എനിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ സഞ്ജുവിനു സാധിക്കാത്തത്.’’– സാബ കരീം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലാണ് സഞ്ജു ഒടുവിൽ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ താരം തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല.

