അർഹതയില്ലാത്ത പുരസ്കാരം ധോണിക്കു നൽകി; 5 വിക്കറ്റെടുത്തിട്ടും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പാക്ക് താരം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരം സയീദ് അജ്മൽ. അര്‍ഹതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചിനുള്ള പുരസ്കാരം ധോണിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അജ്മലിന്റെ ആരോപണം. 2013 ലെ ഇന്ത്യ– പാക്ക് ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ‘അനീതി’യുണ്ടായതെന്ന് അജ്മൽ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലായിരുന്നു. 2013ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഞാൻ നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനാണ് ആ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ കളിയില്‍ ഇന്ത്യയെ 175 റൺസിന് ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കി. എനിക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷേ ധോണിയാണ് അന്ന് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായത്. 18 റൺസാണ് ധോണി ആകെ നേടിയത്. രണ്ട് ക്യാച്ചുകൾ പാഴാക്കുകയും ചെയ്തു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.’’– അജ്മൽ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘നന്നായി കളിച്ച താരത്തിനല്ലേ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് നൽകേണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയാണു ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ധോണിക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.’’– അജ്മൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ധോണി 18 റൺസാണ് നേടിയതെന്ന അജ്മലിന്റെ വാദം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 36 റൺസാണ് ധോണി നേടിയതെന്ന് ആരാധകർ വാദിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി 35 ടെസ്റ്റ്, 113 ഏകദിനം, 64 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് സയീദ് അജ്മൽ.

