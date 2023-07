ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടം കളിയിൽ ബാറ്റും ബോളും കിട്ടില്ല; ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി മിന്നിക്കാൻ വയനാട്ടുകാരി

കൽപറ്റ (വയനാട്) ∙ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റും ബാക്ക്പായ്ക്കുമായി ഒണ്ടയങ്ങാടിയിൽനിന്നു 34 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കാനായി‍ കഴി‍ഞ്ഞ 26ന് മിന്നു മണി പോയത് ബസ് കയറിയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മിന്നുവിനെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഒരു കാർ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ പകിട്ടിലായിരുന്നു കൃഷ്ണഗിരിയിൽനിന്നു മിന്നു മണിയുടെ ആ മടക്കം. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ജൂലൈ 9ന് ആരംഭിക്കുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ മിന്നു മണി ഇടംപിടിച്ചത്.



കേരളത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ആദ്യമായി ഇടംപിടിച്ച പെൺകുട്ടിയെന്ന ചരിത്രം കുറിച്ച ദിവസം മിന്നുവിനും മിന്നുവിന്റെ ഫോണിനും വിശ്രമമുണ്ടായില്ല. ഫോണിലും നേരിട്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുമായി അഭിനന്ദനമറിയിച്ചവരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ. പരിശീലന ക്യാംപിന്റെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നതിനാൽ എല്ലാ കോളുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായില്ലെന്ന സങ്കടമാണു മിന്നുവിന്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ബിസിസിഐ വെബ്സൈറ്റിൽ ടീം ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴാണ് സിലക്‌ഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം മിന്നു അറിയുന്നത്. അപ്പോൾത്തന്നെ ക്യാംപിൽ ആഘോഷം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അത്യാഹ്ലാദമൊന്നുമില്ല മിന്നുവിന്.

ഒണ്ടയങ്ങാടിയിലെ കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ പാടത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച അതേ മിന്നുവാണു ഭാവമാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ബംഗ്ലദേശിലേക്കും വിമാനം കയറുക. ‘2018ലെ പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടു സംഭവിച്ച കുഞ്ഞുവീട് ഇപ്പോൾ പുതുക്കിപ്പണിതിട്ടുണ്ട്. ട്രൈബൽ വകുപ്പിൽനിന്നു 3 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. മിന്നുവും സഹായിച്ചു’– നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അഭിനന്ദനപ്രവാഹത്തിനിടയിൽ പിതാവ് മണിയുടെ വാക്കുകൾ. കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരിശീലന ക്യാംപിൽ വച്ചാണ് മിന്നു മണിയെ കണ്ടത്. ഫോണിലും നേരിട്ടുമായുള്ള അഭിനന്ദന പ്രവാഹങ്ങൾക്കു നടുവിൽ അൽപനേരം. മിന്നു മണി സംസാരിക്കുന്നു...

ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ?

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണമെന്നതു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

സിലക്‌ഷനിൽ നിർണായകമായത് എന്തായിരിക്കും?

കഴി‍ഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രകടനം മുഴുവനായും കണക്കിലെടുത്താകണം സിലക്‌ഷൻ. ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ ടാർഗറ്റഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോടും വയനാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോടുമുള്ള കടപ്പാട് വലുതാണ്.

ബെംഗളൂരു ക്യാംപിലെ അനുഭവങ്ങൾ?

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ നിമിഷം. നമ്മൾ പോലുമറിയാതെ അവർ നമ്മുടെ കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മിക്ക താരങ്ങളെയും പരിചയമുണ്ടാകുമല്ലോ. ആരാണ് ഇഷ്ടതാരം?

ഇഷ്ടതാരമെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഒരാളെ മാത്രമായി പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരാളെത്തന്നെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിവച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ നല്ല കളിക്കാരുടെയും ശൈലി പരമാവധി കണ്ടുപഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനു വേണ്ടി കളിച്ചല്ലോ? രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ?

എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ടീം ക്യാംപിൽ ആയിരുന്നു. മാർച്ച് 23ന്. വലിയ ആളുകൾക്കിടയിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനായത് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി. ഇതിനു മുൻപ് അത്രയും വലിയൊരു ബർത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഓൾറൗണ്ടർ ആണല്ലോ? ബാറ്റിങ് ആണോ ബോളിങ് ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

ചെറുപ്പത്തിൽ പാടത്ത് ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാരും ബാറ്റും ബോളും തരില്ലായിരുന്നു. ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഓവറും കഴിയും. അങ്ങനെ ഫുൾടൈം ഫീൽഡ് ചെയ്യലായി എന്റെ പണി. അങ്ങനെ കണ്ടത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്താണ് കൈയടക്കം നേടിയത്. ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടംകൈയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ അതാണ് വഴക്കം.

ഇടംകൈ ബാറ്റർ, വലംകൈ സ്പിന്നർ

വയനാട് ഒണ്ടയങ്ങാടി എടപ്പടി സ്വദേശിനിയായ മിന്നു മണിയുടെ (24) ആദ്യ ഗുരു മാനന്തവാടി ജിവിഎച്ച്എസ്എസിലെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ അധ്യാപിക എൽസമ്മയായിരുന്നു. 9–ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊടുപുഴയിലുള്ള കെസിഎ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ മിന്നുവിനു സിലക്‌ഷൻ കിട്ടി. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള പഠനവും പരിശീലനവുമെല്ലാം അക്കാദമി വഴിയായിരുന്നു. കേരളത്തിനായി അണ്ടർ 16 മുതലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും കളിച്ചു. ഇടംകൈ ബാറ്ററും വലംകൈ ഓഫ് സ്പിന്നറുമായ മിന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളം അണ്ടർ 23 ചാംപ്യൻമാരായപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്കോറർ ആയി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം ചലഞ്ചർ ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യ ബ്ലൂ ടീമിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഇലവനിലുമെത്തിച്ചു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ എ ടീമിലും വനിതാ ഐപിഎലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ടീമിലും. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ, യൂത്ത് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ, പ്രോമിസിങ് പ്ലെയർ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

