മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ വാഹനത്തിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചു

മീററ്റ്∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പ്രവീൺ കുമാറും മകനും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മീററ്റിൽവച്ച് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച എസ്‍യുവി ട്രെയിലർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം മീററ്റിലാണ് പ്രവീൺ കുമാർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. രാത്രി 9.30ഓടെ കാറിനു പിന്നിൽ ട്രക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രവീൺ കുമാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. പ്രവീൺ കുമാറും മകനും പരുക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

‘‘ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ‌ പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപെട്ടതും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതും. ബന്ധുവിനെ യാത്രയാക്കിയ ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനു പിന്നിൽ വലിയൊരു ട്രക്ക് ഇടിച്ചു. ഞങ്ങളുടേതു വലിയ വാഹനം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ പരുക്കേൽക്കേൽക്കുമായിരുന്നു.’’– പ്രവീൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ കാർ തകർന്നതായും പ്രവീൺ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

സ്വിങ് ബോളിങ്ങിൽ പേരുകേട്ട പ്രവീൺ കുമാർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആറ് ടെസ്റ്റ്, 68 ഏകദിനം, 10 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് മതിയാക്കിയ ശേഷം റിയൽ‌ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്താണ് പ്രവീൺ കുമാർ ജീവിക്കുന്നത്. റസ്റ്ററന്റും നടത്തുന്നുണ്ട്.

