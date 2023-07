ഇതിഹാസ്തദാനം! ഗാരി സോബേഴ്സിനു കൈ കൊടുത്ത് ശുഭ്മൻ ഗിൽ

ബാർബഡോസ്∙ കെൻസിങ്‌ടൺ ഓവൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപിലേക്കെത്തിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസതാരം ഗാരി സോബേഴ്സിനും ഭാര്യയ്ക്കും ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്.

ഞങ്ങളുടെ മികച്ച യുവ പ്രതിഭയെന്നു ദ്രാവിഡ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗില്ലിന്റെ മത്സരം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സോബേഴ്സിന്റെ പ്രതികരണം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾക്കായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇവിടെയെത്തിയത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം 12ന് ഡൊമീനിക്കയിൽ ആരംഭിക്കും.



English Summary: West Indies legend Gary Sobers has arrived at the Indian team's training camp