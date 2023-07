വെരി വുഡ് ! പേസ് കരുത്തിൽ ഓസീസിനെ 263 റൺസിന് പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്

ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പേസർമാർ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ആഷസ് മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 263 റൺസിന് പുറത്ത്. സെഞ്ചറി നേടിയ മിച്ചൽ മാർഷ് (118) പൊരുതിയെങ്കിലും മറ്റാർക്കും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായില്ല.



5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മാർക്ക് വുഡാണ് ഓസീസിനെ തകർത്തത്. ക്രിസ് വോക്സ് 3 വിക്കറ്റും സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് 2 വിക്കറ്റും നേടി. 39 റൺസ് നേടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റേതാണ് ഓസീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച റൺ നേട്ടം. നൂറാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് 22 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. 60 ഓവർ മാത്രമായിരുന്നു ഓസീസ് ഇന്നിങ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 68 എന്ന നിലയിലാണ്. ജോ റൂട്ട് (19), ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (1) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.

