‘ഒരു കാരണമുണ്ട്’: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് താരം– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വനിതാ താരം. ഓൾറൗണ്ടർ ശിഖ പാണ്ഡെയാണ് ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിൽ വികാരധീനയായത്. ടീമിലിടം കിട്ടാത്തതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ശിഖ, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാത്തത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റൻ ടീം മുൻ പരിശീലകൻ ഡബ്ല്യു.വി.രാമനുമായിട്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം.

‘‘എനിക്ക് ദേഷ്യവും നിരാശയും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സാണ്. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിനാൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഫിറ്റ് ആകുന്നതുവരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം.’’– ശിഖ പാണ്ഡെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരമായ ശിഖ പാണ്ഡെ, ഒൻപതു മത്സരങ്ങളിൽ പത്തു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നുള്ള പുറത്താകൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ റിച്ച ഘോഷ്, ഫാസ്റ്റ് ബോളർ രേണുക സിങ് എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം, മലയാളി താരം മിന്നു മണിയടക്കം 4 പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. മൂന്നു വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും അടങ്ങിയ പര്യടനത്തിലെ 18 അംഗ ട്വന്റി20 ടീമിലാണ് മിന്നു മണി ഇടംപിടിച്ചത്. ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളെ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കും. സ്മൃതി മന്ഥനയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ജൂലൈ ഒൻപതിന് മിർപുരിൽ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനം 22ന് അവസാനിക്കും.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഇതുവരെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും 55 ഏകദിനങ്ങളും 62 ട്വന്റി20കളും കളിച്ചിട്ടുള്ള 34 വയസ്സുകാരിയായ ശിഖ പാണ്ഡെ, ഇതാദ്യമായല്ല ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നു പുറത്താകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്നും ശിഖയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചും ശിഖ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു.

"എന്നെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതു വികാരത്തിന്റെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായി പോകുമെന്ന് കരുതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിരാശയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എന്റേതാണ്.’’– ശിഖ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Senior Indian Cricketer In Tears After Being Left Out Of ODI and T20I Squad