ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ബിസിസിഐ അനുമതി; നയിക്കാൻ ശിഖർ ധവാൻ തിരിച്ചുവരും

മുംബൈ ∙ സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ചൗവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾക്ക് ബിസിസിഐ അപെക്സ് കൗൺസിൽ അനുമതി നൽകി. ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നടക്കുക. വനിതകളിൽ പ്രധാന ടീമാണ് മത്സരിക്കുക. പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ബി ടീമിനെയാണ് അയയ്ക്കുക. ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതിനാലാണിത്. ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ടീമിനെ അയയ്ക്കുമെന്നു നേരത്തേ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത് ഇന്നലെയാണ്.



ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനാണ് ഹാങ്ചൗ വേദിയാകുക. 2010, 2014 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരയിനമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ 2 സ്വർണ മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേ പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമുകളും പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ടാംനിര ടീമിനെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് അയയ്ക്കുന്നത്.

∙ സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. അതിനു മുൻപേ സെപ്റ്റംബർ 19ന് വനിതാ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും

∙ സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ ഒക്ടോബർ 8 വരെയാണ് പുരുഷ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ

∙ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എൻട്രി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 15

∙ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ശിഖർ ധവാനും വനിതാ ടീമിനെ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും നയിക്കാൻ സാധ്യത

∙ 2014ലെ ഇഞ്ചിയോൺ ഗെയിംസിൽ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയും വനിതകളിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായിരുന്നു ജേതാക്കൾ.

∙ ക്രിക്കറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് 9 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം. 2018ലെ ഗെയിംസിൽ മത്സരയിനമായിരുന്നില്ല

ക്രിക്കറ്റിനായി ജപ്പാനും

ജപ്പാൻ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരയിനമായേക്കും. ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മത്സരയിനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ക്രിക്കറ്റുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലൂടെ കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ജപ്പാന്റെ ലക്ഷ്യം

ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ്: ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് പുറപ്പെടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുൻപ് ട്രാക്കിൽ കരുത്തുകാട്ടാൻ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ടീം ഇന്നു ബാങ്കോക്കിലേക്ക്. 24–ാമത് ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 54 അംഗ സംഘം ഇന്നു രാത്രി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു യാത്ര തിരിക്കും. പട്ടായയിൽ 12 മുതൽ 16 വരെയാണ് ചാംപ്യൻഷിപ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ 9 മലയാളികളുണ്ട്.

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലും ബർമിങ്ങാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും അത്‍ലറ്റിക്സിൽ തിളങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച മെഡൽനേട്ടമാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2017ൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 9 സ്വർണമടക്കം 27 മെഡലുകളുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2019ലെ ദോഹ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 2 സ്വർണമടക്കം 15 മെഡലുകളാണ് നേടാനായത്. ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻ നീരജ് ചോപ്രയും സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസർ അവിനാഷ് സാബ്‍ലെയും ഒഴികെ പ്രമുഖ അത്‌ലീറ്റുകളെല്ലാം ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

