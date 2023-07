വിരമിച്ചാലും വിദേശത്ത് കളി വേണ്ട, തടയിടാൻ ബിസിസിഐ; താരങ്ങളെ വിലക്കുമോ?

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിദേശത്തെ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നതു തടയാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ബിസിസിഐ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ നടന്ന ബിസിസിഐ അപെക്സ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായതായാണു വിവരം. വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് താരങ്ങൾ നേരത്തേ വിരമിക്കുന്ന രീതി തടയാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കു വിദേശ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷമാണ് സീനിയർ താരങ്ങൾ വിദേശത്തേക്കു കളിക്കാനായി പോകുന്നത്. ഇതു തടയാനുള്ള നയം രൂപീകരിച്ച ശേഷം, അപെക്സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കുമെന്നും ജയ് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. ബിസിസിഐയുമായി കരാറുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്.

അതേസമയം വിരമിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഏതു ലീഗിലും കളിക്കാം. സിംബാബ്‍വെയിലെ സിം ആഫ്രോ ടി10 ലീഗിൽ കളിക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ഇർഫാൻ പഠാൻ, യൂസഫ് പഠാൻ, എസ്. ശ്രീശാന്ത്, പാർഥിവ് പട്ടേൽ, സ്റ്റുവർട്ട് ബിന്നി എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. യൂസഫ് പഠാന്‍, റോബിൻ ഉത്തപ്പ എന്നിവർ യുഎഇയിലെ ലീഗിലും അടുത്തിടെ കളിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ താരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലടക്കം കളിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Retired Indian players to be barred from participating in foreign leagues